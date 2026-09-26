Vox denuncia el "incremento de la delincuencia" en Andalucía y "la pasividad" de Marlaska

Antonio Sevilla, parlamentario andaluz y presidente de Vox Málaga. - VOX MÁLAGA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este sábado la situación "de inseguridad y el aumento de los episodios violentos registrados en distintos puntos de la comunidad", y la "pasividad" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Andalucía está viviendo una sucesión de episodios de violencia y delincuencia: tiroteos, apuñalamientos y homicidios", según ha manifestado el diputado de Vox en el Parlamento Antonio Sevilla, en un comunicado.

En referencia a Málaga, la formación ha advertido de que la situación es "preocupante" y que "en apenas un mes llevamos seis tiroteos con tres asesinatos y varios heridos".

El diputado también ha puesto el foco en otros puntos de Andalucía como Huelva o Algeciras, donde "la mafia de la inmigración y la droga provocan incendios para distraer a la gente".

Respecto a Granada, ha denunciado que "clanes del Distrito Norte han organizado veladas de boxeo por droga entre indigentes". Además, ha destacado también que "la violencia la sufren los propios ciudadanos que simplemente están trabajando, como es el caso del taxista sevillano, que fue atacado por un cliente durante la madrugada del 19 de septiembre, 16 puñaladas que le pudieron costar la vida".

Asimismo, Antonio Sevilla ha hecho referencia a la situación en Córdoba y Jaén: "En Córdoba se ha desmantelado una red de explotación sexual en locales y en Jaén, aunque el aumento de la criminalidad no es abrupto, lo cierto es que va camino de que pase como en las otras capitales, si no se toman unas medidas contundentes".

Ante esta situación, ha criticado la actuación del Gobierno central, ya que Grande-Marlaska "no le da importancia y ha abandonando Andalucía a su suerte". Ha denunciado que el ministro no aporta "los medios materiales, humanos y jurídicos que se requieren para tener una Andalucía segura".