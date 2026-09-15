Vox Granada exige ayudas para rehabilitar y reconstruir las viviendas dañadas por la serie sísmica de agosto

Los concejales de Vox en Maracena, La Zubia, Ogíjares, Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Alhendín, Otura, Gójar y Las Gabias han registrado mociones en sus respectivos ayuntamientos - VOX GRANADA

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox Granada ha coordinado una acción conjunta en los municipios de la provincia afectados por la serie sísmica de este verano para reclamar a las administraciones públicas medidas de apoyo en beneficio de los vecinos que han sufrido daños en sus viviendas.

Los concejales de Vox en Maracena, La Zubia, Ogíjares, Armilla, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Alhendín, Otura, Gójar y Las Gabias han registrado mociones en sus respectivos ayuntamientos para reclamar a la Junta de Andalucía, la Diputación provincial de Granada y el Gobierno de España ayudas destinadas a la reparación, rehabilitación o reconstrucción de viviendas y elementos comunes de edificios residenciales afectados por los terremotos.

Según señalan en un comunicado, entre las principales reivindicaciones se encuentra también la aprobación de exenciones extraordinarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios de viviendas que hayan sufrido daños que requieran reparaciones o que hayan tenido que ser desalojadas como consecuencia de los seísmos.

Asimismo, Vox ha registrado iniciativas en la Diputación provincial de Granada, entre las que destaca la propuesta de creación de un protocolo provincial común de actuación ante terremotos, y en el Ayuntamiento de Granada, donde reclaman una programación actualizada que permita culminar de forma integral el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Santa Adela, en el Zaidín, una de las zonas de la capital más afectadas por los movimientos sísmicos.

Las mociones planteadas por Vox recogen la necesidad de disponer de información precisa y actualizada sobre las consecuencias de la serie sísmica de agosto de 2026. Por ello, se propone la elaboración de un informe municipal sobre los efectos de los terremotos, que incluya las inspecciones realizadas, los inmuebles y elementos afectados, la naturaleza de los daños, las incidencias registradas y las medidas preventivas adoptadas, así como las actuaciones de aseguramiento, retirada, reparación y seguimiento.

Vox plantea igualmente recabar, en colaboración con la Diputación Provincial, la información relativa a las intervenciones realizadas por los servicios de bomberos durante la emergencia, identificando los elementos afectados y las actuaciones llevadas a cabo.

Las iniciativas también proponen establecer una clasificación de las principales incidencias, diferenciando entre daños estructurales y no estructurales, con especial atención a cornisas, chimeneas, fachadas, revestimientos, balcones y otros elementos exteriores que puedan representar un riesgo para la seguridad de los viandantes.

Cuando exista información suficiente, se plantea analizar las características de los edificios en los que se concentraron las intervenciones, teniendo en cuenta factores como su antigüedad, tipología constructiva, estado de conservación o rehabilitaciones realizadas, sin presumir deficiencias previas ni establecer relaciones causales que no cuenten con respaldo técnico.

REFORZAR LA PREVENCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS

Vox, por otra parte, propone integrar progresivamente esta información con los datos municipales disponibles sobre la antigüedad y características de los edificios, las ITE e IEE, los expedientes de conservación, las órdenes de ejecución, las rehabilitaciones y otros antecedentes.

El objetivo, según recoge la iniciativa, es disponer de un diagnóstico sobre la antigüedad, el estado de conservación y las necesidades de rehabilitación del parque residencial, prestando especial atención a las fachadas y a aquellos elementos exteriores que puedan suponer un riesgo para la vía pública.

En este sentido, Vox reclama reforzar, dentro de las competencias municipales, las políticas de información, conservación y disciplina urbanística, favoreciendo la actuación preventiva de propietarios y comunidades de vecinos para evitar el deterioro de fachadas, cornisas, chimeneas, balcones y otros elementos exteriores.

COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Las mociones plantean además solicitar a la Diputación provincial de Granada y a la Junta de Andalucía la asistencia técnica necesaria para afrontar las consecuencias de la serie sísmica y promover la colaboración de la Universidad de Granada y del Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos.

Como ayuda directa a los vecinos afectados, Vox exige aplicar a las obras de reparación, rehabilitación o reconstrucción de viviendas y elementos comunes dañados por los terremotos la bonificación máxima legal del 95 % en el ICIO y, cuando proceda, la deducción de las tasas urbanísticas satisfechas, promoviendo las modificaciones de las ordenanzas fiscales necesarias.

Por último, Vox pide instar al Gobierno de España a establecer la exención completa de ambos tributos, con devolución de cantidades abonadas y compensación íntegra al Ayuntamiento.