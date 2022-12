Vox lamenta que "ni disuelven el Imtur ni tienen un modelo de gestión" en el gobierno de la ciudad

CÓRDOBA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado este viernes que "el gobierno de Bellido miente una vez más y va a acabar el mandato sin la disolución del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y sin un modelo estudiado de gestión turística".

En una rueda de prensa, la edil ha mostrado su "profunda decepción" tras la comisión de estudio para la determinación de la forma "más viable e idónea" para la gestión del servicio público de información y promoción turística de la ciudad, "que en teoría se crea para disolver el Imtur y buscar una nueva fórmula de gestión de turismo de esta ciudad, pero es un paripé donde se convocan dos reuniones de aquí a mayo, en lo que queda de mandato".

Así, Badanelli ha criticado que "en estas reuniones los concejales son floreros" y cree que "es una pena que lo único que parecía que este gobierno municipal iba a cumplir de sus compromisos con Vox no se vaya a hacer", de modo que "se ha demostrado que no tienen interés en cumplir lo prometido y se acaba el mandato sin la disolución del Imtur, y lo peor sin una propuesta sobre la mesa de una fórmula mejor de gestión del turismo que es lo que busca este grupo", ha advertido.

"Otra vez más no encuentran una forma eficiente de gestionar el dinero público, no se sabe a dónde va y desde luego hay que buscar una nueva fórmula de gestión y que ayude a la economía de la ciudad", ha defendido la concejal, quien ha dicho que "es una pena, que esto no tenía ningún sentido, pero a estas alturas de la película poco más se puede esperar de un gobierno que no ha sido capaz ni de preparar unos presupuestos a final de año".

Al respecto, Badanelli ha remarcado "la profunda decepción y un nuevo engaño", al tiempo que ve "defraudada la confianza puesta en ellos, en el gobierno de José María Bellido, y lo que es tremendamente peor, la decepción de muchos cordobeses".

Según ha expuesto, "habrá que esperar a mayo para que las cosas en esta ciudad se hagan de forma diferente si los cordobeses confían de forma mayoritaria en el grupo de Vox". "No pueden empezar a pensar las cosas siempre tarde, nosotros somos más pragmáticos, hay que ser eficientes en las cosas importantes y hay cosas que ya deberían haber estado trabajadas y gestionadas", ha transmitido.