Vox pide al Ayuntamiento de Granada que se implique en la restauración de las esculturas del Monasterio de San Jerónimo

El equipo de Vox en Granada capital ha visitado el Monasterio para reunirse con el portavoz de la comunidad religiosa y con la priora del convento. - VOX

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox ha solicitado al equipo de gobierno del PP la implicación del Ayuntamiento de Granada en la restauración de las esculturas del techo de la iglesia del Monasterio de San Jerónimo, unas piezas obra de Diego de Siloé que representan a personajes históricos alusivos a Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán.

Beatriz Sánchez Agustino, portavoz local de Vox, ha registrado un ruego para su exposición en el pleno ordinario de marzo en el que demanda la "necesaria colaboración de las administraciones (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España) para evitar la desaparición de las figuras que se encuentran en el techo a ambos lados del altar mayor, ya que requieren de una intervención urgente tras quinientos años sin mantenimiento de las piedras areniscas, que literalmente se están deshaciendo".

El equipo de Vox en Granada capital ha visitado el Monasterio para reunirse con el portavoz de la comunidad religiosa y con la priora del convento, quienes les han explicado que el trabajo de las Madres Jerónimas es custodiar la iglesia y el monasterio, "un trabajo sin el que no se podría mantener en pie esta joya artística", ha explicado Beatriz Sánchez Agustino.

QUINTO CENTENARIO DE LA MUERTE DE LA DUQUESA DE SESSA

Vox también señala que el próximo año se celebrará el quinto centenario de la muerte de María Manrique, duquesa de Sessa, esposa de Gonzalo Fernández de Córdoba e impulsora de la construcción de la iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo.

"Es por ello que desde nuestro grupo municipal instamos al Ayuntamiento de Granada a que se promueva la celebración de los actos de la celebración del quinto centenario de la muerte de María Manrique, que será una oportunidad para poner el valor la importancia del Real Monasterio de San Jerónimo", ha explicado la portavoz de Vox.