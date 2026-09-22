Vox pide a Planas una "investigación urgente" sobre el paradero de 120.000 toneladas de aceite de Túnez

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ALCAUDETE (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

Vox ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que abra "una investigación exhaustiva" y "urgente" para aclarar el destino y uso de más de 120.000 toneladas de aceite de oliva procedentes de Túnez introducidas en España durante la última campaña.

El portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, en una comparecencia este lunes en Alcaudete (Jaén) ha calificado de "asombrosa" e "irresponsable" la actitud del ministro Luis Planas, a quien ha acusado de "escurrir el bulto" y "encogerse de hombros" ante una situación de "extrema gravedad" para el campo español.

El portavoz de Vox ha preguntado qué se ha hecho con este aceite, "si se está envasando con etiquetado fraudulento o si se está mezclando de forma opaca con otros aceites".

Alonso ha vinculado esta entrada de aceite de Túnez con "la insólita" bajada del precio del aceite a 3,3 euros registrada en junio, un desplome "asfixiante" para los agricultores españoles, quienes han soportado, según Vox, un aumento del 57 por ciento en los costes de producción durante los últimos seis años.

"Es insólito que Planas manifieste que esto no afecta a los precios; demuestra una desconexión absoluta con la realidad del sector", ha afeado el portavoz.

Alonso ha alertado también sobre un "posible atentado contra la salud pública", fundamentado en que estas 120.000 toneladas de aceite no han sido debidamente inspeccionadas en la frontera.

"El Gobierno ha desmantelado los Puntos de Inspección Fronteriza desde la legislatura anterior porque no le interesa saber qué producto viene de fuera ni analizar su situación sanitaria. Exigimos que se refuercen estos puntos de manera inmediata", ha dicho Alonso, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de buscar la "sustitución de nuestro sector primario por el de fuera".