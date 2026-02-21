Vox se posicionará el jueves en el Parlamento andaluz contra propuestas del Gobierno central para "imponer la censura"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en una foto de archivo. - VOX ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox defenderá el próximo jueves, 26 de febrero, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que quiere que la Cámara autonómica rechace "cualquier propuesta del Gobierno de la Nación que pretenda imponer la censura en las redes sociales coartando la libertad de expresión e información de los españoles".

Así figura en el articulado de esta iniciativa, consultada por Europa Press, con la que Vox quiere también que el Parlamento muestre su "parecer a que se garantice y respete el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante cualquier técnica de reproducción, de manera que nadie pueda ser molestado o perseguido a causa de sus opiniones".

Que el Parlamento inste al Gobierno de la Nación "a promover, en todos los niveles, nacional, europeo e internacional, el fin de la 'cultura de la cancelación'", es otra de las reivindicaciones de Vox incluidas en esta PNL, en la que también propone que la Cámara andaluza inste al Ejecutivo central a "asegurar y respetar la libertad de cátedra o el derecho a la libre expresión de los docentes".

Asimismo, Vox quiere que el Parlamento andaluz inste al Gobierno de la Nación a "salvaguardar, garantizar y respetar una comunicación pública libre", así como a "renunciar a cualquier tipo de censura previa, intervención represiva de publicaciones, grabaciones y cualquier otro medio de información, especialmente, a través de la limitación de la libertad de empresa".

Finalmente, Vox reclamará el jueves que el Parlamento de Andalucía inste al Gobierno de la Nación "a renunciar a cualquier tipo de intromisión e intervención ilegítima en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos a través de las redes sociales".

EN "DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN"

Al presentar esta iniciativa, desde Vox apuntaron en una nota que su objetivo es "reforzar la defensa institucional de la libertad de expresión, reconocida como un derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución Española". El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, manifestó que "cuando un gobierno quiere decidir lo que puedes decir, lo que puedes pensar y lo que puedes compartir, el problema no es tu opinión, el problema es ese gobierno".

La formación denuncia que en los últimos años se ha producido "un cambio de paradigma preocupante que amenaza la libertad de expresión", ya que, entre otras medidas, "otorgar a la administración el poder de supervisar y sancionar medios y plataformas digitales equivale a instaurar censura incompatible con el Estado de Derecho".

Vox sostiene a través de esta iniciativa que el Gobierno de Pedro Sánchez, "marcado por la corrupción y la mala gestión de servicios públicos, sabe que ya no basta con controlar a los medios de comunicación mediante subvenciones y ahora debe recurrir a la censura". En palabras de Manuel Gavira, "cuando el poder empieza a hablar de 'regular opiniones', no está defendiendo la democracia. Está intentando defenderse de los ciudadanos".

Finalmente, desde Vox advierten de que la protección de los menores y la preocupación social ante el uso de pantallas o el aumento de problemas de salud mental "no pueden convertirse en excusas para restringir derechos fundamentales".