VOX rechaza Ley de Infancia con enmienda a totalidad por "plagada de ideología de género y copia políticas de izquierda"

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de VOX en el Parlamento de Andalucía, Ángela Mulas, ha anunciado este martes la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia del Gobierno andaluz tras argumentar que "entendemos que está plagada de ideología de género", además de considerar que supone "un corta y copia del proyecto que presentó el PSOE hace dos años".

"VOX no ha venido a continuar las políticas de izquierda", ha proseguido explicando la portavoz adjunta de esta formación, quien ha esgrimido que el proyecto de ley "da mucha cancha a la Administración en la educación de los menores".

Mulas ha reclamado esta tarea como una competencia de los padres, para lo que ha esgrimido el artículo 27.3 de la Constitución española y reivindicar el derecho de éstos a hacerlo "de acuerdo a sus propias convicciones morales", una circunstancia que ha asegurado "esta ley no respeta", por lo que ha apelado a su "injerencia en la educación de los menores y los adolescentes".

La portavoz adjunta de Vox ha planteado que "no podemos consentir que no se inculquen otros valores tradicionales como son la familia, los amigos, y el amor al prójimo", mientras que en paralelo ha expresado su rechazo a que "no vamos a consentir valores como la ideología de género, la identidad sexual, o la educación afectiva sexual".

"Por ese camino no nos van a encontrar", ha apostillado Ángela Mulas, quien ha argumentado que "la inocencia de los menores" es una competencia tanto de los padres como de los educadores, pero ha rechazado afrontarla con "la perspectiva de género de este proyecto de ley".