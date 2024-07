Vox subraya que el Centra sitúa "por primera vez" la inmigración ilegal entre las "grandes preocupaciones" de andaluces

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha llamado la atención este lunes acerca de que, por "primera vez", la inmigración ilegal "aparece entre las cinco preocupaciones que tiene los andaluces", según se desprende de los datos del Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) que se han dado a conocer este lunes.

En concreto, la inmigración ilegal aparece como el quinto problema principal señalado por los andaluces en dicha encuesta, con un 4%, lejos del porcentaje que alcanza el principal de los problemas citados, el paro, que con un 36,2% se sitúa por delante de la sanidad y los "recortes" en dicho servicio, en segundo lugar como problema más citado, con un 11,9%.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, el representante de Vox ha considerado que "lo importante" de este barómetro del Centra "es lo que dicen los andaluces y las preocupaciones que tienen realmente", y "ya los andaluces le están diciendo no solo al Gobierno de España, sino también al Gobierno de Moreno Bonilla, que les preocupa la inmigración ilegal", según ha puesto de relieve Manuel Gavira antes de apostillar que el presidente de la Junta "cree que, con recursos, con financiación", este problema "se arregla", cuando "no es verdad", ha añadido.

En este sentido, Gavira ha señalado la llegada solo este fin de semana a las costas de Granada y Almería de "otros 60" inmigrantes en situación "ilegal", 43 de ellos a la provincia granadina, "todos hombres, ninguna mujer, ningún menor, todas personas mayores", según ha subrayado el portavoz de Vox antes de remarcar que "eso es lo que viene a nuestra tierra: inmigración ilegal, descontrolada y masiva".

El portavoz parlamentario de Vox ha defendido la necesidad, a su juicio, de implementar "unas políticas decididas, que son las que a Moreno Bonilla le faltan", aunque "no solo en este tema de la inmigración ilegal, sino también en empleo, en atención sanitaria, en vivienda y todo lo relacionado con la sentencia de los ERE", ha añadido Manuel Gavira.

MÁS PREOCUPACIONES

El representante de Vox se ha referido así a las otras cuatro grandes preocupaciones que tienen los andaluces según los datos del barómetro del Centra, que refleja que "la principal preocupación sigue siendo el empleo", incluso en esta época de verano en el que tradicionalmente "el empleo suele subir y el paro suele bajar", según ha llamado la atención.

Para el portavoz de Vox, el hecho de que "cada vez son más andaluces los que están cobrando las ayudas del hambre para poder subsistir", como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción, "está demostrando claramente la precariedad laboral en Andalucía".

De igual modo, Gavira ha sostenido que el hecho de que la sanidad figure como segundo principal problema para los andaluces demuestra "lo que Vox viene diciendo desde hace meses en el Parlamento", que "la atención sanitaria que reciben los andaluces no es buena, no es positiva y hay que mejorarla", si bien el Gobierno de Moreno "no se aplica a ello", según ha criticado.

El representante de Vox ha destacado también que la tercera preocupación señalada en el sondeo del Centra es "la desconfianza relacionada con la política y la corrupción", algo "especialmente significativo", según ha opinado, "tras semanas hablando del borrado de penas a los dirigentes socialistas condenados por los ERE que está llevando a cabo el Tribunal Constitucional". "Los ciudadanos no se creen lo que está sucediendo relacionado con la corrupción política", ha apostillado Manuel Gavira.

Finalmente, la cuarta "gran preocupación" de los andaluces es la vivienda debido a que, según ha argumentado Gavira, "tenemos trabajos precarios, salarios bajos, rentas bajas y, por tanto, el mercado inmobiliario en Andalucía es negativo, es malo", puesto que "los andaluces no se pueden comprar una vivienda", según ha advertido.