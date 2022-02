Vox sugiere a Moreno un "paso al lado" para un gobierno andaluz "valiente" y él le afea sus "ansiedades" electorales

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha sugerido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que dé "un paso al lado y no moleste" si no es "capaz" de dirigir un gobierno "valiente" como el que, en su opinión, necesita la comunidad autónoma, a lo que el jefe del Ejecutivo andaluz le ha replicado advirtiéndole contra los efectos de sus "ansiedades" en "tiempo electoral".

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz al inicio del primer Pleno ordinario del Parlamento andaluz del periodo de sesiones que se abre este mes de febrero, y al hilo de una pregunta que Manuel Gavira ha dirigido al presidente de la Junta sobre los fines de la mesa que la Junta ha constituido con los sindicatos UGT-A y CCOO-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para abordar la gestión de los fondos europeos que lleguen a la comunidad autónoma.

El portavoz de Vox ha sostenido que, "en Andalucía, cuando en la misma frase se mienta a los sindicatos y al dinero, o a los fondos, a los recursos, la reacción de los andaluces es echarse las manos a la cabeza", teniendo en cuenta la "retahíla de casos en los que los agentes con los que se sienta" el Gobierno de Moreno "se han sentado en los juzgados", según ha abundado.

Manuel Gavira ha defendido que este acuerdo de la Junta con los sindicatos reafirma que Moreno sigue "haciendo lo mismo que los socialistas en muchas cuestiones" y "tira de manual socialista" con la conformación de dicha mesa con agentes sociales tras viajar a Bruselas "a pedir más tiempo para gastar bien" los fondos europeos, trasladando "el mensaje" de que los gobernantes andaluces "no están capacitados para gastar" los fondos "en el tiempo que se nos exige", según ha opinado el portavoz de Vox.

Moreno ha respondido a Gavira que, "en los próximos seis años, la inversión en Andalucía ligada a fondos europeos debería ser al menos de 22.000 millones de euros", es decir, "muchos recursos que son esenciales para la recuperación económica y social de nuestra tierra", y ha añadido que al Gobierno de la Junta le "preocupa cuánto dinero va a llegar, cuándo y la transferencia y gestión" de esos fondos.

MESA CON SINDICATOS Y EMPRESARIOS

El presidente ha defendido la creación de la referida mesa con sindicatos y patronal que, según ha comentado, tiene tres objetivos principales, comenzando por el de "escuchar a la sociedad a través de los agentes sociales y económicos", partiendo de la premisa de que "los empresarios y los trabajadores son claves a la hora de tenerlos en cuenta en la gestión de los fondos".

También se busca con esta mesa "aunar esfuerzos en las propuestas que planteamos desde Andalucía", y "la monitorización, evaluación continua y adoptar correcciones para cumplir los objetivos que tenemos que cumplir", según ha abundado Moreno, quien ha incidido en que "muchos de estos fondos están destinados a empresas", que "nos han pedido participar", por lo que la citada mesa "puede ser un instrumento útil y positivo para que esos fondos tengan un buen fin".

VOX CRITICA LAS "PRÁCTICAS SOCIALISTAS" DEL GOBIERNO ANDALUZ

Gavira ha replicado al presidente que "los andaluces no entienden que, con la cantidad de fondos que van a llegar a Andalucía, tengamos un gobierno que hace las mismas prácticas socialistas" y no esté "capacitado" y "necesite una mesa que le oriente, y donde están esos sindicatos que, si se han caracterizado por algo en Andalucía, no ha sido por la defensa de los trabajadores, sino de sus privilegios, y su gobierno ha contribuido a ello", según le ha reprochado a Moreno.

El portavoz de Vox ha insistido en señalar que el reciente viaje del presidente andaluz a Bruselas y la mesa con los agentes económicos "refleja la ausencia de un plan de su gobierno para Andalucía", que "ahora más que nunca necesita tener un gobierno que tenga las ideas claras, que quiera reformar Andalucía", pero "no con las mismas recetas de los gobiernos socialistas anteriores".

Tras advertir de que, "cuando Vox ocupe los asientos verdes" donde se sientan los miembros del Consejo de Gobierno en el salón de Plenos del Parlamento, "se van a acabar" esos acuerdos con sindicatos, con "los que han estafado a Andalucía", ha afeado también a Moreno que "no tiene un plan para la atención sanitaria" en la comunidad autónoma ni "para la gestión de los fondos que van a venir de la Unión Europea", y por eso el presidente, según ha continuado Gavira, "hace y tira del protocolo socialista".

"Ahora más que nunca", con "la llegada de esos recursos que van a llegar a nuestra tierra" procedentes de la UE, y que "pueden transformar" a Andalucía, "es necesario que haya un gobierno valiente y que no acuda a las mismas fórmulas anteriores", ha argumentado Manuel Gavira antes de concluir advirtiendo a Moreno de que, "si su gobierno no se ve capaz de hacer esto, lo que debería hacer en beneficio de todos los andaluces es dar un paso al lado y no molestar".

MORENO REPROCHA LA COINCIDENCIA DE ARGUMENTOS DE VOX Y PSOE

Moreno ha respondido al portavoz de Vox criticando que sus argumentos "cada vez se parecen más a los del PSOE", y ha subrayado que, "en un año", el gobierno que él preside "ha ejecutado más que el anterior gobierno socialista en el marco 2014-18" de fondos europeos.

Tras recomendar a Gavira que "no le compre los argumentos al PSOE sin comprobar" lo que dicen, el presidente también ha afeado al portavoz de Vox la abstención de su grupo en el Congreso de los Diputados que "permitió" al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos convalidar "el Real Decreto de gestión de estos fondos", y "salvaron" al presidente Pedro Sánchez de que "tuviera que dar las explicaciones sobre la gestión de esos fondos".

"Ahora tenemos una gestión unilateral y unos fondos opacos", ha denunciado Moreno, quien, frente a ello, ha insistido en defender la mesa de la Junta con sindicatos y empresarios como una iniciativa "acertada", porque "supone un enorme avance en transparencia", y en esa línea ha querido dejar claro que "seguiremos la interlocución con los agentes sociales", que están "reconocidos en la Constitución española".

Tras ello, el presidente de la Junta ha acusado a Vox de "rozar el esperpento" con sus planteamientos, porque "insulta a los sindicatos" a la vez que se da a conocer que "Vox se une a las protestas sindicales" que se han convocado en Andalucía por la situación de la sanidad pública, poniéndose "detrás de la pancarta con UGT y CCOO".

Moreno ha preguntado al portavoz de Vox si no se da cuenta "de que es incongruente su posicionamiento", de que "no le va a aportar ni un voto esa crítica feroz" al Gobierno de PP-A y Cs que "no entiende nadie", situándose "en la línea de Podemos y el PSOE para atacar y derribar" al Ejecutivo que preside.

"Le pido que reflexione", ha recomendado el presidente al portavoz de Vox, a quien además ha reprochado su enmienda a la totalidad de tan solo "dos folios" contra el proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía que se debate este jueves en el Parlamento y en la que el Gobierno de la Junta lleva "tres años trabajando", según ha subrayado Moreno, quien ha agregado que detrás de esa normativa "están todos los grupos productivos en Andalucía".

Tras defender que la de Economía Circular es "una ley buena, razonable, sensata, que genera empleo y progreso", Moreno ha concluido avisando al portavoz de Vox de que "las ansiedades son malas, pero en tiempo electoral son peores", y recomendándole que "vuelva a la senda de la coherencia y la sensatez para seguir entre todos cambiando a Andalucía".