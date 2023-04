Vox tacha de "tomadura de pelo" la suspensión de la reunión sobre la financiación de las conducciones de Rules

GRANADA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox Almuñécar y la Herradura ha tachado de "tomadura de pelo" la suspensión de la reunión entre representantes de la Junta de Andalucía y el Gobierno para desbloquear la financiación de las conducciones de Rules y "la enésima falta de respeto hacia los regantes de toda la Costa Tropical" en tanto que este asunto afecta "a la supervivencia de este sector económico de la provincia y al futuro de miles de familias".

"Nuestra agricultura no admite suspensiones. El estado de algunas zonas, entre ellas las cuencas de los ríos Verde, Seco y Jate es dramática. Cada paso atrás es provocar el desastre en esta zona, sin más remedio. Las dos administraciones, autonómica y estatal nos ningunean y no cumplen con sus obligaciones. Esto, unido a la desidia de Ruiz Joya --alcalde de Almuñécar-- que no mueve un dedo por no incomodar a sus jefes de Sevilla y cuando lo hace es a cuenta de la hacienda municipal, es intolerable", manifiestan desde Vox a través de una nota.

La formación en Almuñécar y La Herradura ha exigido que "Estado y Junta se sienten mañana mismo y desbloqueen las obras de Béznar-Rules y además, que el alcalde se plante en Sevilla y exija soluciones para antes del verano por la vía de emergencia".

"Vamos a luchar contra toda esta casta política apoltronada y de selfies, fiestas, medallas y homenajes, que es para lo único que sirven, pero que a la hora de solucionar los problemas reales de nuestros ciudadanos desaparecen", afirman desde la formación.