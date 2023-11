Vox urge a Moreno a "decir no" al reparto de "inmigrantes ilegales" por parte del Gobierno en Andalucía

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza de Vox Ana Ruiz ha urgido este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a decir "no al reparto de los inmigrantes ilegales" que, según ha denunciado, está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez "por toda Andalucía con el beneplácito" del PP.

La diputada de Vox en el Parlamento andaluz se ha manifestado así en un comunicado tras el traslado a Sevilla, en los últimos días, de "500 ilegales subsaharianos desde Canarias para alojarlos en apartamentos turísticos".

Según ha criticado Ana Ruiz, tras Almería, Granada, Málaga y Cádiz, "Sevilla se suma así a la lista de provincias andaluzas que sufren las políticas de efecto llamada", que "no solamente dañan la imagen de la ciudad de cara a los turistas, que sorprendidos y alarmados ven el centro de la ciudad tomado por estos inmigrantes ilegales, sino que, además, tal y como nos han trasladado los comerciantes y vecinos, provocan un incremento de la inseguridad", según ha abundado la diputada de Vox.

Ana Ruiz ha remarcado que "desde Vox llevamos semanas pidiendo al Gobierno del Partido Popular que se posicione en contra de que Andalucía acoja a miles de inmigrantes ilegales que el Ejecutivo de Sánchez sigue repartiendo por toda España", y ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "continúa aceptando que nuestra tierra sea el destino de aquellos que han asaltado nuestras fronteras y de quienes no sabemos absolutamente nada, ni siquiera si en sus países de origen cometieron algún tipo de delito".

Ana Ruiz ha insistido en defender la necesidad, a su juicio, de que el Gobierno andaluz del PP-A "de una vez por todas" diga también "no a la invasión migratoria" y "no a las políticas que fomentan la llegada masiva de inmigrantes ilegales", pues, "de no hacerlo, volverá a quedar patente que Vox es el único partido que quiere acabar definitivamente con la inmigración ilegal", según ha concluido la parlamentaria.