El XII Concurso Internacional de Canción de Autor 'Sabina por aquí' ya tiene sus cinco finalistas

Beto León, uno de los cinco finalistas del concurso - CONCURSO 'SABINA POR AQUÍ'

JAÉN 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XII Concurso Internacional de Canción de Autor 'Sabina por aquí', cuya final se celebrará en Úbeda (Jaén) el próximo 12 de septiembre, ya tiene a sus cinco finalistas. Se trata de Beto León (México); Davi Galicia (México); Adri Makarra (Las Gabias, Granada); Víctor Asuar (Almendralejo, Badajoz); y Elena Rossi (Madrid).

Tal y como se ha informado desde la organización, esta duodécima edición ha recibido un total de 51 inscripciones procedentes de seis países, consolidando el carácter internacional de un certamen que continúa apostando por la promoción y difusión de la canción de autor.

Por número de inscripciones, España encabeza la participación, seguida de México, Chile, Uruguay, Costa Rica y Colombia. Las propuestas procedentes de otros países representan algo más del 25 por ciento del total de las inscripciones.

Los premios a los que aspirarán los finalistas serán tres: uno, otorgado por el jurado profesional, y otro, por el público asistente a la final, dotados cada uno de ellos con 1.000 euros, donados por Joaquín Sabina, además de la grabación de las canciones ganadoras en Estudios Diciembre y un trofeo de cerámica realizado por Alfarería Tito.

El premio a la mejor letra finalista, Premio 'Abarcas-Miguel Hernández', estará dotado con 400 euros y unas abarcas de esparto personalizadas realizadas por el Taller Ubedíes Artesanía de los hermanos Blanco.

Este premio será posible gracias a la colaboración de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, cuyos fines de divulgación de la vida y obra de Miguel Hernández se materializan también en estas jornadas mediante su vinculación directa a la creación poética y musical que tiene lugar en toda la programación de las Jornadas Sabina por aquí y en el Concurso de Canción de Autor en particular.

Las XII Jornadas Sabina por aquí volverán a convertir Úbeda en punto de encuentro para la música, la poesía y la cultura, con una programación que reúne propuestas y artistas de diferentes ámbitos.

En el apartado expositivo, la iglesia de San Lorenzo acogerá 'Hasta que la tierra aguante', del fotoperiodista Santi Donaire. La poesía tendrá nuevamente su espacio con 'Versos para verse', que en esta edición estará dedicado a la memoria de Javier García Rodríguez, profesor, escritor y gestor cultural que dirigió y coordinó este apartado de las Jornadas hasta su fallecimiento el pasado año.

El programa contará con tres tertulias que reunirán a Juan Bonilla y Cristina Gutiérrez Valencia, Antonio Méndez Rubio y Carmen Morán, y María Fernández Abril y Fernando Beltrán, y que tendrán como escenario el Museo Arqueológico de Úbeda.

Las Jornadas inaugurarán también un nuevo espacio, el Espacio de Creación Joaquín Sabina, con Javier Soto Zaragoza, conversando sobre 'Libertad, dolor y mujeres: el amor según J. Sabina'.

En el apartado musical, las jornadas abrirán su programación con el concierto de ganadores de la anterior edición del Concurso Internacional de Canción de Autor, en el que Demián Pinto presentará las canciones grabadas como parte de su premio por resultar ganador del pasado concurso.

La música continuará con La Banda por Sabina, que ofrecerá el tradicional concierto solidario de la Agrupación Musical Ubetense, en esta ocasión a beneficio de la ONG Ayuda en Acción.

El programa musical contará también con las actuaciones de Quique González y Toni Brunet, la Orquesta de la Universidad de Jaén --que presentará Y sin embargo sinfónico--, Alis y Christina Rosenvinge.

Como cierre musical de las Jornadas, la final del XII Concurso Internacional de Canción de Autor 'Sabina por aquí' contará con Luis Pastor como artista invitado.