El Zurich Maratón de Sevilla recupera 791 kilos de ropa de abrigo para personas vulnerables

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Zurich Maratón de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que el Zurich Maratón de Sevilla recuperó en su última edición 791 kilos de ropa de abrigo que los corredores utilizan en los momentos previos a la salida y desechan al comenzar la prueba. Las prendas se destinan a entidades benéficas para su posterior distribución entre personas en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa, impulsada y coordinada por el Ayuntamiento de Sevilla, organizador de la carrera, ha permitido recuperar más de 5.200 prendas gracias a la colaboración de la Fundación SAMU, la Fundación TuTecho y ATF Medioambiente, según ha detallado el Consistorio en una nota.

En una primera fase, la Fundación TuTecho y ATF Medioambiente se encargaron de recoger la ropa tanto en la zona de salida del maratón como durante las dos jornadas previas, coincidiendo con la celebración de la ExpoMarathon en Fibes. Para ello, contaron con un equipo de voluntarios que logró reunir más de 5.200 prendas destinadas a esta iniciativa solidaria.

Posteriormente, la Fundación SAMU asumió la recepción y el reacondicionamiento de las prendas, un proceso llevado a cabo por el equipo voluntario de lavandería, que se encargó de su limpieza, clasificación, empaquetado y embalaje. Una vez acondicionada, la ropa se distribuyó en un total de 65 cajas, preparadas para su uso inmediato.

Las prendas se han repartido entre diez entidades sociales: la Fundación ACCEM, la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, la Comunidad Adoratrices Sevilla, la Fundación Cepaim, la Asociación Realidades, Sevilla Acoge, Educacciong, Nuevo Hogar Betania, EMVISESA y la Fundación Don Bosco. A ellas se suman los recursos de atención social de la propia Fundación SAMU, que también recibirán parte de la ropa recuperada.

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha acogido el acto oficial de distribución de las prendas, que se convertirán en una ayuda material para personas y colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Esta es la segunda edición en la que se desarrolla la iniciativa solidaria en el Zurich Maratón de Sevilla. En esta ocasión, la campaña ha permitido recuperar alrededor de 1.200 prendas más que en la edición anterior.