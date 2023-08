Fernández, partidario de "dimensionar" los planes Actúa y Contigo y aplicar "criterios nuevos" en el reparto

SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se muestra partidario de "dimensionar" los planes extraordinarios de inversión del organismo provincial, como es el caso del Actúa y Contigo, e introducir en futuros nuevos programas "criterios nuevos" para el reparto de dichos fondos, apuntado a la posibilidad de que entre esos nuevos factores estén, además de los habitantes o el número de desempleados, "criterios comarcales o territoriales".

En declaraciones a Europa Press, el mandatario provincial confirma que el Plan Sevilla que anunció en su discurso de toma de posesión será fruto de un "diagnóstico" de lo realizado hasta ahora por la Diputación. "Hay que invertir más en aquellos territorios que más lo necesitan. Eso no significa que la Diputación no vaya a estar en todos los municipios pero sí es verdad que tenemos que analizar cuáles son los servicios de primera necesidad --agua, residuos, transporte y prevención de incendios-- y hacer una discriminación positiva", arguye.

"El objetivo --abunda Javier Fernández-- es seguir con este tipo de programas, pero, después de muchas ediciones, hay que hacer balance de dónde están los municipios desde el punto de vista de equipamientos e inversiones y ver cuáles son las necesidades que tenemos. Hay que pararse, no hay prisa para definir ese Plan Sevilla".

Además de introducir y definir los "factores nuevos", el presidente de la Diputación recuerda que los planes extraordinarios Actúa y Contigo han sido posibles gracias a la eliminación de las reglas fiscales por parte del Gobierno de España. Una medida que permitió el uso de los remanentes provinciales. "Espero que no haya cambios en relación a las reglas fiscales", confía Fernández.

Con recursos y con el diagnóstico encargado sobre "lo mucho que se hace desde esta Diputación", el presidente del organismo provincial insiste en que "antes de lanzarnos a un reparto equitativo en función del número de habitantes, creo que hay que dimensionar los planes Actúa y Contigo y analizar dónde tenemos problemas de infraestructuras primarias", como pueden ser todas aquellas que están relacionadas con el suministro de agua potable en zonas, sobre todo rurales, en las que esta sequía ha obligado a hacer cortes ante la falta de recursos.

Sobre la participación de la Diputación en Sevilla capital, el presidente Javier Fernández recalca que la institución quiere hacerse "más visibles" en asuntos relacionados con el empleo, lo social y la participación ciudadana. En este sentido, anuncia "recursos" para los colectivos sociales que "vienen trabajando" en los barrios para que "puedan seguir haciéndolo". "Queremos jugar un papel en la capital porque nos corresponde y porque la Diputación tiene que estar en todos los espacios en los que se nos requiera".

No obstante, aclara que la Diputación quiere "ocupar espacios desde la colaboración y la cooperación". "No vengo a competir, no vengo a lanzar frentes políticos sino que vengo a poner un grano de arena para que la Diputación, que tiene recursos económicos razonables, pueda complementar y ayudar a que la gente viva mejor", sentencia.

