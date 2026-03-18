Autoridad Portuaria de Algeciras planta 50.000 ejemplares de especies dunares autóctonas atlánticas en el litoral

Plantación de ejemplares de especies dunares en Guadarranque. - APBA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha señalado que ya acomete este mes de marzo, a través de la empresa Noceda Servicios Integrales Medioambientales, los trabajos de plantación de 50.000 ejemplares de especies dunares autóctonas atlánticas integrados en la segunda fase del proyecto de recuperación ambiental y paisajística del litoral del municipio de San Roque, situado en zona de dominio público portuario entre la desembocadura del río Guadarranque y la del Arroyo de los Gallegos, en Puente Mayorga.

Según informa la APBA en una nota, las plantas utilizadas en esta revegetación en la zona arenosa han sido entregadas gratuitamente y provienen del vivero de plantas dunares que la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene en Loredo (Ribamontán al Mar), en el litoral de Cantabria.

Los trabajos empezaron el pasado 4 de marzo y contemplan la plantación de 50.000 ejemplares de especies dunares autóctonas atlánticas como el Barrón (Ammophila arenaria), Grama marina (Elymus farctus), Azucena marina (Pancratium maritimum) y Cardo marino (Eryngium maritimum), así como la instalación de elementos de protección de las zonas replantadas mediante valla de postes de madera y cuerda, así como la instalación de pasarelas para proteger los arenales en los tramos más sensibles y la instalación de cartelería informativa sobre los ecosistemas existentes.

El proyecto se alargará hasta Otoño, primero con la recolección en verano de semillas de Hinojo marino (Crithmum maritimum) y la correspondiente plantación en el ámbito de la actuación y segundo con una segunda campaña de replantación de especies dunares y replantación con especies arbustivas, ambas autóctonas, como son el Lentisco (Pistacia lentiscus), el Erguén (Calicotome villosa) y el Palmito (Chamaerops humilis).

El proyecto, en el que la APBA invierte un millón de euros, se extiende en un espacio de algo más de 10 hectáreas, unos 2,4 kilómetros de costa, divididos en zona de uso de reserva portuaria y zona de uso comercial. En paralelo a esta segunda fase se ejecuta la primera, en este caso a cargo de la UTE Mantenimiento de Infraestructuras-FCC, y supone la limpieza general y demolición de elementos e infraestructuras obsoletas (postes de cableado, restos de estructuras de hormigón), así como otras actuaciones paisajísticas para la mejora del frente litoral, como la intervención sobre el talud de escollera de la carretera que conecta Puente Mayorga con Guadarranque con el objetivo de mejorar su integración en el paisaje.