Autoridad Portuaria de Málaga pone en marcha nueva sede Electrónica para facilitar los trámites a ciudadanos y empresas

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Málaga ha puesto en funcionamiento su nueva sede electrónica, disponible en la dirección https://sede.puertomalaga.gob.es, con el objetivo de facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a todos los trámites que necesiten realizar con la entidad.

La implantación de esta plataforma digital supone un importante avance en la modernización administrativa de la Autoridad Portuaria, alineada con los principios de eficiencia, transparencia y servicio público, han indicado en un comunicado.

Así, a través de la sede electrónica, los usuarios podrán presentar solicitudes, consultar expedientes, realizar gestiones administrativas y acceder a información actualizada de manera ágil y segura, sin necesidad de desplazarse físicamente.

Además de mejorar la atención al ciudadano, el nuevo sistema incorpora un módulo de tramitación interna de expedientes, que permitirá a la Autoridad Portuaria gestionar sus procedimientos administrativos de forma completamente electrónica. Esta herramienta refuerza la trazabilidad de los expedientes, agiliza los plazos y contribuye a una gestión más eficiente y transparente.

Entre las principales mejoras que ofrece la nueva Sede Electrónica destacan un catálogo integrado de trámites, con acceso directo a los formularios web desde la propia sede; firma electrónica y presentación telemática de documentos; seguimiento del estado del expediente por parte del usuario, con notificaciones en tiempo real; y automatización de flujos internos, que garantiza el registro, documentación, resolución y archivo de los expedientes con trazabilidad completa.

Por último, han valorado que, con esta iniciativa, la Autoridad Portuaria de Málaga "reafirma su compromiso con la transformación digital, la sostenibilidad y la mejora continua de los servicios que presta a su comunidad portuaria y a la ciudadanía".