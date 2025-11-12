El Ayuntamiento de Cádiz y Cádiz-Port firman un convenio de colaboración para impulsar el sector portuario

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el presidente de la Asociación Cádiz-Port, Daniel Macpherson, tras firmar un acuerdo de colaboración. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el presidente de la Asociación Cádiz-Port, Daniel Macpherson, han suscrito un convenio de colaboración a través del Instituto de Fomento, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Cádiz (IFEF) dirigido a la creación y desarrollo de proyectos y actividades que impulsen la renovación y dinamización del sector marítimo desde una perspectiva innovadora y sostenible.

Las principales líneas de actuación del acuerdo se centran en mejorar la empleabilidad y cualificación de la población local en sectores vinculados al puerto, así como facilitar la inserción laboral, fomentar la creación de empresas, el fomento de la sostenibilidad e innovación en el ecosistema portuario o la promoción institucional del Puerto de la Bahía de Cádiz y su comunidad portuaria, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

De forma paralela, el convenio recoge la intención de ambas instituciones para colaborar en el aprovechamiento de las oportunidades de la integración puerto-ciudad o el acompañamiento institucional a empresas del sector, con la finalidad de posicionar a Cádiz como un polo logístico y de servicios de referencia.

Bruno García ha destacado sobre este acuerdo que permitirá crear "una nueva alianza público-privada", así como posibilita el establecer fórmulas para el fomento del empleo "en un sector fundamental para nuestra ciudad" como es el portuario.

Para el presidente de Cádiz-Port, este acuerdo "es histórico", ya que "refuerza la buena relación que se ha mantenido históricamente" desde la fundación de la entidad con el Ayuntamiento y el IFEF.

En ese sentido, ha puntualizado que "nos permite abrir un nuevo capítulo de trabajo conjunto con la ciudad, avanzando con más coordinación, más proyectos, más oportunidades para la sociedad gaditana y más impacto para Cádiz".