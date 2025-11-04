Cuatro cruceros coinciden este miércoles en el Puerto de Cádiz con más de 13.300 turistas a bordo

Cruceros este mes de noviembre en el Puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz va a tener en este miércoles 5 de noviembre su día con mayor afluencia de cruceros programada para este mes, al coincidir en las instalaciones portuarias hasta cuatro cruceros con más de 13.300 turistas.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Cádiz, el muelle gaditano acogerá desde por la mañana la llegada de los cruceros 'Mein Schiff 7', 'Europa' y de 'Aida Cosma' con nacionalidad destacada alemana, y el 'Sun Princess', con nacionalidades destacadas estadounidense y canadiense.

En total, sumarán hasta 13.369 turistas a bordo, siendo el 'Aida Cosma' el que traerá a casi la mitad de los cruceristas, en concreto a 6.128 pasajeros.

El segundo barco en número de turistas a bordo es el 'Sun Princess', con 4.076 pasajeros, seguido del 'Mein Schiff 7', con 2.846 personas, y el 'Europa' con tan solo 319 cruceristas.

Para este mes de noviembre la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tiene previstas 42 escalas, siendo este 5 el día que más cruceros van a llegar en una única jornada.