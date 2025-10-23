Cuatro cruceros llegan este jueves al Puerto de Cádiz con 7.400 pasajeros a bordo

Un crucero atracado en el muelle del puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz experimenta este jueves 23 de octubre uno de los días en que más cruceros llegarán a sus muelles de atraque, con hasta cuatro barcos con algo más de 7.400 pasajeros a bordo, algo que no ocurría desde el pasado 7 de este mismo mes.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz, recogidos por Europa Press, este jueves cuatro cruceros hacen escala en la ciudad, en concreto, los cruceros 'Ilma', con nacionalidad destacada estadounidense, el 'Renaissance', con nacionalidad destacada francesa, el 'Queen Anne', y el 'Costa Pacífica', con nacionalidad destacada italiana.

Cabe apuntar además que de estos cuatro cruceros, dos de ellos hacen noche en el puerto de Cádiz, teniendo prevista su partida el viernes.

El 'Costa Pacífica' será el que más pasajeros trae, con 3.145 turistas, la mayoría de ellos italianos. Este crucero tiene prevista su entrada en Cádiz a las 18,00 horas, partiendo el viernes sobre las 19,00 horas.

El siguiente en volumen de pasajeros es el 'Queen Annie', con una estimación de casi 3.000 cruceristas. Este barco va a permanecer en el muelle gaditano hasta las 17,00 horas de esta tarde. El 'Renaissance', con 1.106 pasajeros, se marchará a las 23,00 horas, mientras que el 'Ilma', con apenas 215 turistas, hará noche en Cádiz para abandonar el puerto en la mañana del viernes.

El Puerto de Cádiz prevé hasta final de mes unas 45 escalas de cruceros, siendo los días 7 y 23 los que más barcos se esperaba que llegasen a sus muelles.