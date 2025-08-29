Una delegación china visita el puerto de Algeciras (Cádiz) para reforzar sus lazos comerciales

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, junto al primer secretario y director de la Sección Consular de la Embajada de China en España, Zhang Jin, en una visita al puerto de Algeciras - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Una delegación de la Embajada de la República Popular China en España ha realizado este viernes una visita a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) para repasar la relación comercial que existe entre el puerto del Estrecho y el país asiático

El presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, y parte del equipo comercial, ha recibido a la delegación china, que ha estado encabezada por el primer secretario y director de la Sección Consular de la Embajada, Zhang Jin, a quien ha acompañado el agregado de la sección consular, Liu Haixi, y el vicepresidente de la Asociación de Chinos en Andalucía, Chen Sumiao, ha detallado la APBA en una nota.

La relación entre el puerto de Algeciras y el país asiático se vio reforzada hace ahora siete años tras la firma del Memorando de Entendimiento Algeciras-Ningbo, que rubricaron ambos puertos durante la visita de Estado a España del presidente Xi Jinping en 2018.

La delegación consular se ha interesado "de forma especial" por el funcionamiento del "puente" marítimo del Estrecho, que permite mantener "un flujo constante" de mercancías transportadas en camión entre Europa y Marruecos, así como el incremento del tráfico de pasajeros y sus vehículos en el actual ejercicio con ambos puertos de Tanger desde los de Algeciras y Tarifa.

Del mismo modo han abordado los últimos datos de las exportaciones andaluzas desde Algeciras al mercado chino, como el incremento en un 150% del envío de aceite de oliva.