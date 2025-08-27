Entran por el Puerto de Motril los elementos para la construir dos parques eólicos en la provincia de Granada

La mercancía ha llegado a bordo del buque Kmax Leader, el mayor barco de carga general atracado en el muelle de Azucenas hasta la fecha, con 229 metros de eslora y consignado por Consignaciones y Estibas Motril (CE Motril) - AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) se convierte en la entrada marítima para el desembarque de una veintena de piezas para la construcción de dos parques eólicos que se proyectan en la provincia de Granada.

Así lo han dado a conocer desde la Autoridad Portuaria motrileña en un comunicado, en el que detallan que se trata de piezas, entre otras, como el buje, elemento que une las tres palas y el eje principal, la turbina o la góndola o nacelle, estructura esta última que aloja el generador de electricidad y el sistema de transmisión del aerogenerador.

La mercancía ha llegado a bordo del buque Kmax Leader, el mayor barco de carga general atracado en el muelle de Azucenas hasta la fecha, con 229 metros de eslora y consignado por Consignaciones y Estibas Motril (CE Motril).

"Se trata de una mercancía de gran valor añadido y de nulo impacto medioambiental", según ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

La mercancía general en el Puerto de Motril, el caso de este tipo de tráficos, ha alcanzado hasta julio pasado la cifra de 424.931 toneladas, siendo el tercer enclave que más ha crecido a nivel porcentual de todo el sistema español, con un 23,6%.

Por Motril ha embarcado y desembarcado hasta julio un total de 1,7 millones de toneladas, un 7,2% superior al mismo periodo del año anterior.