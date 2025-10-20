El Puerto de Algeciras presenta esta semana en Singapur sus novedades como Green Energy Hub

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) vuelve a Singapur para exponer las novedades que presenta el puerto del Estrecho en su oferta de servicios marítimos y logísticos, sus planes de descarbonización y las iniciativas englobadas en el Green Energy Hub o abanico de nuevos proyectos industriales de producción de combustibles verdes.

Según ha indicado en una nota, una importante delegación empresarial e institucional encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, el presidente de la Comunidad Portuaria (Comport), José Manuel Tejedor, y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Fenoy, viajan hasta la ciudad del Sudeste asiático para desarrollar una intensa agenda de trabajo que culminará en la tarde del jueves con el acto de presentación del Puerto de Algeciras y su Comunidad Portuaria.

El evento contará con la participación de la embajadora de la España en Singapur, Mercedes Alonso, así como con la asistencia de las principales navieras, empresas de servicios marítimos y de transición energética con sede en el país asiático.

Previamente a la presentación del jueves, la delegación mantendrá diversas sesiones y workshops, visitas a terminales, navieras, astilleros o asociaciones profesionales del sector con el objetivo de afianzar las relaciones comerciales y empresariales entre ambas comunidades portuarias.

Finalmente, la APBA ha señalado que esta nueva misión comercial del Puerto de Algeciras en Asia cuenta con el apoyo en destino de la Oficina Económica y Comercial de España en Singapur y el respaldo económico del Programa PYME Global de la Cámara de Comercio, cofinanciado con Fondos Feder de la UE y la Diputación.