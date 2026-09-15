El Puerto de Almería cierra la OPE 2026 con más de 603.000 pasajeros y 151.000 vehículos

Archivo - Vehículos y viajeros esperan para embarcar durante la Operación Paso del Estrecho 2026 en el Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Almería ha concluido este martes la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, que comenzó el 15 de junio, con un tráfico de 603.640 pasajeros y 151.782 vehículos hasta el 14 de septiembre incluido.

Con estas cifras, el enclave almeriense se reafirma como el segundo del sistema nacional, tras Algeciras, en el marco del mayor desplazamiento estacional de viajeros en Europa y uno de los mayores del mundo.

Según ha detallado la Autoridad Portuaria de Almería (APA) en una nota, el número de pasajeros ha aumentado un 1,5 por ciento y el de vehículos, un tres por ciento, mientras que en la fase de salida el crecimiento ha sido cercano al tres por ciento.

La presidenta de la APA, Rosario Soto, ha señalado que "las cifras totales se mantienen en línea con el año anterior" y ha considerado "muy positivo" el comportamiento de la fase de salida, ya que la suma de viajeros que embarcaron en los siete puertos españoles que participan en la OPE cayó un 3,1 por ciento durante ese periodo.

Soto también ha destacado la "agilidad y fluidez" con la que se ha desarrollado el operativo y el "acierto" de la reorganización de los preembarques con el cambio de su orientación.

"En primer lugar quiero felicitar a todo el equipo de la autoridad portuaria, especialmente a la Policía Portuaria y al Área de Explotación por el trabajo desempeñado para el buen desarrollo de la OPE", ha manifestado.

Asimismo, ha agradecido "la coordinación con la Subdelegación del Gobierno y todas las administraciones y organizaciones implicadas", además de "la labor de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la apuesta de las navieras Armas-Trasmediterránea, Baleària, GNV y AML por el Puerto de Almería".

Durante estos tres meses, el Puerto de Almería ha mantenido conexiones con Melilla, Nador, en Marruecos, y Orán y Ghazaouet, en Argelia. En torno al 75 por ciento del pasaje se ha concentrado en la línea que conecta con Nador.

1,6 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN

La APA ha invertido cerca de 1,6 millones de euros en la OPE 2026, un 37 por ciento más que en 2025. Del total, un 52 por ciento se ha destinado a la mejora de las instalaciones y un 38 por ciento al refuerzo del dispositivo humano.

Entre las novedades de este año, la APA ha acometido una reordenación integral del área de preembarque de pasajeros, con un cambio de orientación de la circulación de los vehículos para alinearla con las cabinas de control de los cuerpos de seguridad.

Esta actuación ha tenido como objetivo "optimizar la fluidez del tráfico, mejorar la segregación de flujos y facilitar la diferenciación de destinos".

La entidad portuaria también ha renovado el mobiliario urbano, ha rehabilitado el pavimento, ha sustituido las piletas de agua, ha modernizado la iluminación y ha actualizado por completo las redes de abastecimiento, saneamiento y suministro eléctrico. Además, ha renovado la pasarela seis para el embarque y desembarque de viajeros y ha puesto en valor zonas de sombra para adaptarlas como área infantil.

El tinglado rehabilitado se ha convertido en un lugar de espera especialmente utilizado por los más pequeños. En este espacio se han instalado porterías de fútbol para que los niños y niñas puedan jugar durante la espera previa al embarque.