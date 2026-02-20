El Puerto de Cádiz sumó en enero 13 escalas, un 62% más que en 2025, y más de 17.300 cruceristas

Archivo - Vista del Puerto de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha resaltado que a lo largo de este mes de enero, el puerto gaditano ha recibido un total de 13 escalas, lo que supone un 62,5% más que en 2025 a pesar de haber sido un mes marcado por el inicio de una cadena de borrascas.

En cuanto al número de pasajeros, en enero han llegado 17.321 cruceristas, un incremento del 38,36% respecto al mismo mes del 2025, según ha informado la APBC en una nota.

Por su parte, el comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea de Armas Trasmediterránea, que une Cádiz y la península con las Islas Canarias, sigue siendo "especialmente positivo", y ha sumado 400 pasajeros más que en enero de 2025, alcanzando un total de 2.991 en todo el mes, un 15,26% más que hasta la misma fecha del año anterior.

En otras categorías, el tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 379.932 toneladas en el primer mes del año, un 20,8% menos que en el mismo mes del año anterior. Esta circunstancia se explica, según la Autoridad Portuaria, por las inclemencias meteorológicas de las últimas semanas.

Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos, con 57.220 toneladas y un incremento del 74,21% respecto a enero de 2025, ha sido el grupo que presenta un mayor crecimiento. Los graneles sólidos, por su parte, han sumado 130.157 toneladas y presentan un descenso del 44,28% respecto a enero del año anterior.

La mercancía general, con un total acumulado de 182.286 toneladas, ha presentado una bajada del 10,5% en comparación con el mismo periodo del 2025. En suma, el total de mercancías en el primer mes de 2026 ha acumulado 369.663 toneladas, un 21,37% menos que en las mismas fechas de 2025.

El avituallamiento ha presentado una subida del 9,61% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y se ha situado en 9.731 toneladas.

Por su parte, la pesca fresca ha alcanzado las 538 toneladas con un valor de venta de 2,8 millones de euros, cifras menores a las del enero pasado, en concreto, un 25% menos de toneladas y un 20,97% menos de valor de venta.

Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado 84.109 toneladas en lo que va de año, lo que supone un leve descenso del 1,44% en comparación con enero de 2025. El tráfico de contenedor (lolo) ha sumado 94.559 toneladas, un 16% menos que en el mismo periodo del año anterior, y ha bajado en número de contenedores (6.445) y en Teus (12.911), un 15,5% y un 15%, respectivamente.