El Puerto de Huelva pone en marcha un sistema de control de acceso en el recinto de la Lonja pesquera

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha puesto en marcha un sistema de control de acceso en el recinto de La Lonja pesquera, situada en el Muelle de Levante Norte. Se trata de una actuación financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia - Financiado por la Unión Europea - Nextgeneration EU. El presupuesto de esta acción ha superado los 11.400 euros y ha sido llevada a cabo por la empresa Gabitel Soluciones Técnicas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, con esta medida el Puerto onubense trata de garantizar la seguridad en sus espacios portuarios, que en este caso acoge una actividad pesquera, concentrada en la Lonja, dedicada a la recepción y venta de pescados y mariscos, así como un nodo tecnológico, donde empresas, emprendedores, técnicos y mecenas desarrollan proyectos de innovación.

La Lonja pesquera del Puerto de Huelva dispone de una superficie de 2.280 metros cuadrados. Este moderno edificio en forma de L, con una proyección rectangular de dimensiones cien por 60 metros, alberga la actividad pesquera de la Lonja en la planta baja, mientras que en la primera planta está situada la Lonja de la Innovación, primer nodo tecnológico FIWARE de carácter portuario mundial. Este nodo tecnológico fue puesto en marcha en abril de 2022 por el Puerto de Huelva en colaboración con la compañía Telefónica.