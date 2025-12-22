El Puerto de Huelva renueva su parque móvil con 12 nuevos vehículos

El Puerto de Huelva ha adquirido 12 nuevos vehículos. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha adquirido 12 nuevos vehículos para garantizar la seguridad de su flota de automóviles en función del servicio. En total, el parque móvil dispone de un total de 35 vehículos.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, acompañado por el director del Puerto de Huelva, Alfonso Peña, y el jefe del Área de Explotación, Abelardo Budia, entre otros, ha realizado una visita al Muelle de Levante, donde se han expuesto los nuevos vehículos.

Durante la misma, el presidente del Puerto onubense ha manifestado que el Puerto de Huelva "en su apuesta por garantizar la seguridad en el uso de su parque móvil por parte de distintas áreas, ha incorporado nuevos vehículos más modernos y dotados con los requerimientos específicos que necesita la Policía Portuaria para desempeñar sus servicios".

De estos nuevos vehículos, seis de ellos están destinados a la Policía Portuaria, de los que tres son todoterrenos, uno todocamino y dos motocicletas. Por ello, están rotulados acorde al patrón Battenburg, basado en distintivos de alta visibilidad y equipados con puentes de luces prioritarias y panel de mensaje variable, luces perimetrales, además de dotación complementaria como linternas de alta visibilidad, kit de señales, seis balizas LED, tetrápodos, banda reductora de velocidad, defensas delanteras, cubre cárter metálico, e instalación de emisora. El resto de los vehículos corresponde a dos furgonetas y cuatro todocaminos para el uso de distintas áreas.