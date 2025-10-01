El Puerto de Motril (Granada) participa en la Fruit Attraction de Madrid en apoyo al sector. - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Motril (Granada) participa en la Fruit Attraction de Madrid esta semana con la intención de explorar oportunidades de negocio para la exportación vía marítima de los productos hortofrutícolas de la Costa Tropical y la provincia de Granada, incluso del sector olivarero de Jaén.

"El sector agrícola es fundamental en nuestro plan de acción y comercial, poniendo a su servicio un transporte más barato y ecológico y una infraestructura que sirva de apoyo al import-export de la industria auxiliar que precisa, los abonos líquidos entre otros productos", ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes.

La agricultura genera un impacto económico en la comarca de la Costa Tropical de más de 500 millones de euros, fruto del "esfuerzo" de los agricultores y en general de todo el sector, "que se afana" en modernizar sus instalaciones y obtener productos de mejor calidad, siempre a través del cumplimiento de las normas agroalimentarias que hacen que el producto sea saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Estos días en Madrid, además de productores y comercializadores, se dan cita el mundo de la logística, navieras, empresas de transporte y operadores vinculados al sector hortofrutícola.

Fruit Attraction 2025 cuenta con la participación de un total 2.460 empresas expositoras de 64 países, que supone un crecimiento del 8,4 por ciento con respecto a 2024, más de 78.000 metros cuadrados de superficie (10 por ciento más sobre la pasada edición), y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países.