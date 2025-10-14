El tráfico de mercancías crece un 13% hasta septiembre en el Puerto de Cádiz

Trabajos de carga de mercancía en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 4.120.667 toneladas hasta septiembre, lo que supone un 12,92% más que en el mismo periodo de 2024.

Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos, con 845.359 toneladas y un incremento del 74,31% respecto a septiembre del año anterior, es el grupo que presenta un mayor crecimiento porcentual, ha detallado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) en una nota.

Los graneles sólidos, por su parte, con 269.004 toneladas, anotan un crecimiento del 2,34% y la mercancía general acumula un total de 1.828.315 toneladas, manteniendo la línea ascendente del último mes y creciendo un 4,55% en comparación con el mismo periodo del 2024.

En suma, el total de mercancías hasta septiembre presenta un aumento del 13,14%, con un total de 4.016.965 toneladas.

El avituallamiento anota en el acumulado hasta septiembre una subida del 4,96%, alcanzando las 94.290 toneladas. Por su parte, la pesca fresca presenta una subida de un 7,76% en comparación con el año anterior, acumulando 9.412 toneladas con un valor de venta de 38,4 millones de euros, un 8,26% más que en el mismo periodo de 2024.

Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado las 688.783 toneladas en septiembre, lo que significa una subida del 4,93% en comparación con el mimo periodo de 2024. Por su parte, el tráfico de contenedor (lolo) crece un 1,13% en toneladas superando el millón (1.063.704), aunque baja en número de unidades (70.887) y en Teus (138.536), un 2,4 y un 2,9 por ciento respectivamente.

El comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea de Armas Trasmediterránea, que une Cádiz y la península con las Islas Canarias, sigue siendo "especialmente positivo" según la APBC, que con 35.451 usuarios representa una subida del 16,73%.

Por último, el tráfico de cruceros suma hasta septiembre 227 escalas, 38 de ellas en el mes de septiembre, lo que supone un 7,58% más que en el mismo periodo del año anterior, y un total de 430.065 pasajeros, un descenso del 8,13%, algo que se explica por el menor tamaño de los buques que llegan, donde un 5,86% son menos de GT.