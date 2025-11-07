El tráfico de mercancías en el Puerto de Cádiz crece un 15,4% hasta octubre

Camiones de mercancias en el Puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tráfico total general en el Puerto de Cádiz ha sido de 4.652.744 toneladas hasta octubre, lo que supone un 15,38% más que en el mismo periodo del año anterior, como ha informado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en una nota.

Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos, con 963.440 toneladas y un incremento del 82,69% respecto a octubre de 2024, es el grupo que presenta un mayor crecimiento porcentual y continúa con su tendencia al alza del mes anterior.

Los graneles sólidos crecen también un 7,51% y suman un total de 1.535.267 toneladas en lo que va de año, mientras que la mercancía general, con un total acumulado de 2.032.960 toneladas, presenta un aumento del 3,53% en comparación con el mismo periodo del 2024.

En suma, el total de mercancías hasta octubre presenta un aumento del 15,53% con 4.533.872 toneladas.

Por su parte, el avituallamiento anota en el acumulado hasta octubre una subida del 9,96%, con un total de 108.454 toneladas.

La pesca fresca sube un 9,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior y logra un acumulado de 10.418 toneladas, que alcanzaron un valor de venta de 42,7 millones de euros, un 8,64% más que hasta octubre de 2024.

Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado 774.444 toneladas en lo que va de año, lo que supone un 5,12% más que en el mismo periodo de 2024.

El tráfico de contenedor (lolo) suma 1.183.431 toneladas, lo que representa un incremento del 0,33% en comparación con octubre del año anterior, aunque baja en número de contenedores (79.418) y en Teus (154.956), un 1,84% y un 2,43% respectivamente.

El comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea de Armas Trasmediterránea que une Cádiz y la Península con las Islas Canarias sigue siendo "especialmente positivo" para la Autoridad Portuaria, que señala que con 39.264 pasajeros, representa una subida del 16,16%.

Por último, el tráfico de cruceros suma hasta octubre 275 escalas, un 6,59% más que en el mismo periodo del año anterior, y 526.212 pasajeros, lo que supone un descenso del 6,69%, que se explica por el menor tamaño de los buques que llegan, siendo un 4,36% menos de GT.