Arrancan las obras del nuevo espacio cultural multiusos de Bédar, financiado con Planes Provinciales

Actualizado 15/02/2019 19:30:38 CET

BÉDAR (ALMERÍA), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ya han arrancado de manera oficial las obras para la construcción del nuevo espacio cultural multiusos de Bédar (Almería), que se convertirá en epicentro de la vida cultural y social del municipio y que ha sido financiado con cargo a dos anualidades de los Planes Provinciales de la Diputación de Almería. El edificio tendrá un presupuesto total de 240.000 euros.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha participado en el acto de colocación de la primera piedra de esta nueva infraestructura cultural en Bédar, junto con el alcalde, Ángel Collado, según ha informado la institución en un comunicado.

En el evento han participado vecinos, concejales y los diputados provinciales de Fomento, y Consorcios, Óscar Liria e Isabel Belmonte, y el vicepresidente tercero de la Diputación, Antonio Jesús Rodríguez. Además, en el acta protocolaria de colocación de la primera piedra del inmueble han firmado un niño y una mujer, ambos integrantes del grupo de teatro del municipio, como "testigos del inicio de la construcción del edificio y de parte de la vida cultural del pueblo".

El nuevo espacio cultural va a permitir a los vecinos de Bédar la celebración de actividades durante los 365 días del año, sin tener que depender de las condiciones climatológicas. Financiado con dos anualidades de los Planes Provinciales, tendrá una superficie de 320 metros cuadrados, distribuidos en una sola planta, concebida con tres volúmenes a diferentes alturas que diferenciarán cada uno de los usos previstos.

García ha recordado que "la Diputación de Almería tiene como prioridad igualar el acceso a los servicios e infraestructuras en los 103 municipios". Así, ha subrayado que "este edificio va a permitir a los vecinos de Bédar disfrutar de la cultura los doce meses del año" y que será la propia institución la que lo dote de contenido con sus programas, circuitos y actividades.

El presidente de la Diputación Provincial ha asegurado que "Bédar es uno de los pueblos más bonitos de la provincia", y que el objetivo de la institución es "igualar las oportunidades de todos y cada uno de los municipios" para que "cualquier persona, viva donde viva, tenga los mismos servicios y las mismas oportunidades".

"Gracias a esta infraestructura, Bédar será el municipio más rico de la provincia, no sólo culturalmente, también en cuanto a convivencia y la mezcla de todas las culturas que viven aquí. Si no fuera por actos como éste, la Diputación no tendría sentido", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde ha señalado que "en un futuro no muy lejano, este edificio será el centro de la vida social y cultural del municipio", un hecho que "nunca hubiera sido posible sin la ayuda de Diputación". "Es una inversión muy generosa de la que ponemos una parte muy pequeña gracias a la medida que impulsó este equipo de gobierno de ahorrarle el dinero de las bajas a los ayuntamientos", ha apuntado.

Collado también ha reivindicado la gran actividad cultural del municipio, donde hay "una asociación musical que cuenta con tres siglos de historia" y donde "la cultura es algo esencial". A partir de ahora, la banda de música "disfrutará de este espacio y los vecinos también escuchándolos a ellos", al igual que el grupo de teatro que "tendrá un lugar donde actuar".

El espacio cultural de Bédar ha sido diseñado de acuerdo con la arquitectura tradicional del municipio y va a constar de vestíbulo accesible con espacio para recepción y aseos públicos accesibles, una platea con cien asientos y acceso a personas con discapacidad, escenario grande apto para banda de música y un vestuario anexo. Para aprovechar completamente la superficie, se dispone de un local sin uso específico en la entreplanta superior, sobre camerinos, que podrá usarse como almacén u oficina municipal.

A través de los Planes Provinciales de la Diputación, Bédar tendrá acceso a "una infraestructura de gran envergadura, con un impacto mínimo en sus arcas municipales", ya que el Ayuntamiento se ahorrará casi 10.000 euros de su aportación con la baja que se ha obtenido en el proceso de adjudicación de las obras.

Desde la Diputación de Almería han revelado que, en este cuatrienio, los Planes Provinciales han dejado en Bédar una inversión de 300.000 euros, destinada a la mejora de servicios e infraestructuras municipales, como las redes de abastecimiento y saneamiento, y la pavimentación de varias calles.