Gádor (Almería) se convierte en la capital nacional de los cítricos en su popular fiesta del Día de la Naranja

Publicado 09/02/2020 17:11:06 CET

GÁDOR (ALMERÍA), 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Gádor (Almería) se ha convertido este domingo durante la VIII edición del Día de la Naranja en la capital nacional de los cítricos, con miles de personas llegadas desde todos los puntos del municipio en las calles para disfrutar de una fiesta en la que se pone de manifiesto la trascendencia económica y cultural de la industria cítrica del Bajo Andarax.

El presidente de la Diputación, Javier A. García; la alcaldesa, Lourdes Ramos; y la delegada de Agricultura, Aránzazu Martín, han presidido la inauguración de la gran fuente del zumo, acompañados por concejales y los diputados provinciales Eugenio Gonzálvez y Manuel Guzmán. Además, tras el recorrido por la Plaza de la Constitución, se ha procedido al acto de entrega del premio-homenaje 'Naranja de Oro' a uno de sus vecinos, José Alonso Colomera.

Según destaca en un comunicado la Diputación, algunas de las cifras más llamativas de esta fiesta que cuenta con el apoyo de 'Sabores Almería' son los 6.000 litros que han emanado de la 'Fuente del Zumo' o los 10.000 papaviejos --dulce que tiene como ingrediente central los cítricos-- que han elaborado los voluntarios o los más de 4.000 visitantes que han participado en una agenda de actividades pensada para toda la familia, con actuaciones musicales, hinchables para los más pequeños, bailes tradicionales, un tren turístico y una exposición, entre otros.

El presidente de la Diputación ha destacado la gran capacidad que demuestra el pueblo de Gádor año tras año con este evento. "Es el octavo año que se celebra y me sigue sorprendiendo vuestra capacidad de reinventaros. Siempre me he sentido muy unido a Gádor y sus vecinos, que siempre nos reciben con los brazos abiertos", ha detallado.

Además, ha hecho hincapié en los motivos que tienen sus vecinos para sentirse orgullosos de su municipio, pues en su huerta se producen naranjas ecológicas, siendo una potencia nacional, y "es gracias al trabajo de personas como José que no ha dejado ni un solo día de llevar naranjas de Gádor por toda la provincia". "Nos sentimos muy orgullosos de que haya municipios como Gádor y almerienses tan trabajadores como vosotros", ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa de Gádor ha agradecido la colaboración de la Diputación de Almería con el Día de la Naranja porque "sin su apoyo no se podría realizar y no se habría alcanzado su envergadura actual". "Esta fiesta no sólo pone en valor el fruto de una agricultura. Si no tuviéramos ese apoyo, esta actividad no se podría realizar", ha expuesto.

Además, ha agradecido al presidente su presencia otro año más en un día en el que "la vega engalana a al pueblo, el verde y naranja viste las calles y nuestros corazones". Del mismo modo, ha dirigido unas palabras para el homenajeado por su humildad y trabajo. "No ha dejado de trabajar a sus 87 años. Eres una naranja de oro merecida que llevas por toda la provincia el sentido de lo que es ser gadorense y nuestro producto estrella", ha declarado.

Por su parte, Aranzazu Martin ha destacado la buena idea de homenajear a un cultivo clave para el municipio y la comarca porque "la agricultura almeriense es muy fuerte y competitiva" y la naranja "cuenta con un peso específico dentro de ella".

Gadorina ha ampliado su familia y desde hoy Gadorín le acompañará en la promoción de esta fiesta y de los cítricos de la comarca. Como ocurrió con su 'hermana mayor', su nombre se lo ha dado uno de los niños del colegio 'Soledad Alonso de Drysdale'.

El agricultor homenajeado este año es un vecino con 87 años, que se le conoce en el pueblo como 'José el de la Reja' que destaca por su trabajo, 12 horas al día, repartiendo más de 3.000 naranjas por los establecimientos hosteleros de Almería. Ya recibió el título de gadorense ejemplar y hoy ha recibido este importante premio.

Desde primera hora las empresas de la marca 'Sabores Almería' han desplegado sus armas de seducción a los visitantes, con una exhibición y venta de productos en pequeños expositores al aire libre.