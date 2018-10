La Norma Económica de Diputación de Almería, aprobada definitivamente tras desestimar las alegaciones del PSOE

Publicado 27/02/2018 14:40:17 CET

ALMERÍA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Norma Económica de la Diputación de Almería ha quedado aprobada definitivamente durante la sesión de pleno ordinaria celebrada este martes, después de que las alegaciones presentadas por el PSOE hayan quedado desestimadas con los votos a favor del PP y las abstenciones de Ciudadanos e IU. Para desestimar estas propuestas, el equipo de gobierno ha atendido a un informe jurídico presentado por los técnicos de la institución provincial.

El portavoz del PP, Javier Aureliano García, ha explicado, una por una, las razones por las que se han desestimado las alegaciones presentadas por el PSOE, destacando que "traemos aquí una norma que regula cómo dar subvenciones a los ayuntamientos, no a entidades particulares", que se suma a "las normas que ya tenemos para las ayudas técnicas y materiales", por lo que "la alegación queda floja en este momento, porque lo que piden es lo que está hecho y lo que no estaba es lo que se ha traído a pleno".

García ha asegurado que "el PSOE, en su primera alegación, establece que incumplimos de manera flagrante la Ley General de Subvenciones y eso no es cierto. Además, habla de un Plan Estratégico de Subvenciones que regule la concesión de ayudas a entidades no locales, como asociaciones u ONGs. Este documento fue aprobado en el pleno del pasado 29 de diciembre, con sus votos en contra, y está reflejado en las páginas 38 a 48 del presupuesto de la Diputación para 2018".

El portavoz popular ha afirmado que "la Norma Económica incluye las subvenciones directas a los ayuntamientos" y va a permitir "planificar cada área preguntando directamente a los alcaldes qué es lo más necesario en su municipio para que la Diputación lo asista económicamente. Así, conoceremos las prioridades de los ayuntamientos y podremos planificar mejor las subvenciones por áreas".

Por otro lado, la nueva normativa recoge un apartado especial para "incluir subvenciones que no están planificadas en el presupuesto y que los ayuntamientos solicitan en un momento dado", requiriendo una "justificación clara" de su necesidad.

Otra de las alegaciones presentadas por el PSOE recogía la posibilidad de que la Diputación de Almería asistiese a los municipios, en lugar de económicamente, mediante la ejecución de las obras necesarias. En ese sentido, Javier Aureliano García ha apuntado que "es algo que ya está recogido en la Norma Económica", que establece las dos vías de colaboración. También se contempla la posibilidad de que la institución provincial atienda solicitudes de los ayuntamientos que han recibido subvenciones de otra administración, ya sea "nacional o extranjera".

Por otro lado, García ha explicado que la creación de una Comisión de Evaluación de la Norma Económica solicitada por el PSOE "no es necesaria porque no hay mejor comisión de seguimiento que este pleno, junto con el resto de comisiones en las que también se va a evaluar esta norma". "Creemos que esta es la mejor Norma Económica que se puede hacer. Será una herramienta muy útil para los ayuntamientos, en aras de la transparencia y del desarrollo y la planificación de cada una de las áreas", ha declarado.

El portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha criticado la decisión de desestimar las alegaciones presentadas por su partido porque "mejoraban esta norma" y ha puesto en duda el informe jurídico presentado por los técnicos de la Diputación.

Ante esta acusación, Gabriel Amat, presidente de la institución, ha declarado que "no es normal que una persona que pertenece a esta Corporación y tiene la posibilidad de comprobar con los técnicos el informe como quiera y cuando quiera, no lo haga. Usted quiere que se hagan las cosas como a usted le gustan y no se ha dado cuenta de que está en la oposición. Comprendo que no les gusten las aportaciones que esta casa, en estos últimos seis años, está dando a toda la provincia, algo que ustedes no hacían cuando gobernaban".

MANIFIESTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En la sesión plenaria de este martes, también se ha dado luz verde a la adhesión de la Diputación de Almería al manifiesto del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el 8 de marzo. Este documento ha sido consensuado entre las ocho diputaciones andaluzas y hace referencia a los últimos movimientos feministas que han surgido en todo el mundo para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, haciendo hincapié en la lucha contra la violencia de género y la brecha salarial.

La medida ha contado con la abstención de IU, ya que "no apoya de forma explícita la Huelga Feminista del 8M", aunque ha salido adelante con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos.

El pleno también ha aprobado las aceptaciones de las encomiendas de gestión entre los ayuntamientos de Las Tres Villas y Abrucena y la Diputación de Almería, para la tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal, sede electrónica y actuación administrativa automatizada.

MOCIONES DE URGENCIA

Por la vía de urgencia, se han presentado tres mociones al pleno de este martes, dos de las cuáles han sido aprobadas y una rechazada. La primera moción que se ha debatido, y ha contado con la unanimidad de los cuatro grupos políticos, ha sido presentada por el PSOE para pedir el apoyo a las personas LGTBI ante el "repunte de los delitos de odio".

La diputada socialista, Rafael Ortega, ha explicado que "la Diputación colabora actualmente con este colectivo a través de subvenciones puntuales, aunque hay que dar un paso adelante y trabajar en otras medidas que apoyen más a las personas LGTBI y a sus familias. Hay que seguir avanzando en la educación hacia la diversidad".

Otra moción aprobada ha sido la presentada por el PP para solicitar "medidas urgentes de apoyo" en el Hospital 'La Inmaculada' de Huércal-Overa ante la escasez de facultativos y servicios a los ciudadanos de las comarcas de Levante, Almanzora y Norte de la provincia. En este caso, Ciudadanos e IU han apoyado la propuesta, mientras que el PSOE ha votado en contra.

El portavoz popular, Javier Aureliano García, ha explicado que "el Hospital de Huércal-Overa ha ido perdiendo calidad con el paso de los años y los vecinos de la zona reivindican un servicio igual al que reciben los ciudadanos de otras comarcas, ya que hay una falta de inversión en este centro que provoca que no haya dermatólogo, ni servicios de oncología, reumatología, endocrino, neurología y nefrología, además de la mitad de cirujanos y oftalmólogos, y tan sólo 14 médicos de urgencias de los 24 que debería haber".

La moción de IU en apoyo a la Huelga Feminista del 8 de marzo, impulsada desde los sindicatos CCOO y UGT para convocar "paros estructurales de dos horas" en los centros de trabajo "contra la desigualdad, la violencia de género y la discriminación laboral de las mujeres", ha sido rechazada por los votos en contra del PP, y el voto favorable de los diputados de PSOE, Ciudadanos e IU. El portavoz del PP, Javier Aureliano García, ha apuntado que "estamos de acuerdo con el fondo de la moción, pero no vamos a apoyar institucionalmente esta huelga ni ninguna otra".