El Pleno de Diputación aprueba el manifiesto suscrito por las diputaciones andaluzas por el 8M

Actualizado 06/03/2019 14:50:28 CET

ALMERÍA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado, con los votos a favor de PP, PSOE y Cs, y la abstención de la diputada provincial de IU, el manifiesto 'Imparables', suscrito por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este viernes, 8 de marzo.

Durante la sesión plenaria, el diputado provincial de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, ha explicado que este manifiesto, que se difundirá entre los ayuntamientos y las asociaciones de mujeres de la provincia, responde "un año más al trabajo conjunto y coordinado de los técnicos de Igualdad de las ocho diputaciones andaluzas, con el respaldo político, a pesar de tratarse de administraciones gobernadas por distintos signos políticos".

Así, Escobar ha reivindicado que el documento es fruto del consenso y apuesta por "lanzar un único mensaje en pro de la igualdad y el empoderamiento de la mujer", al margen de ideologías, y ha señalado que demuestra que es el momento de "trabajar de forma decidida para mejorar esa desigualdad que aún permanece en la sociedad y con la que no estamos contentos a pesar de los avances de los últimos años".

El documento, sin embargo, no ha contado con el voto favorable de la diputada provincial de IU, María Jesús Amate, quien ha justificado su postura defendiendo que es un documento "consensuado y políticamente correcto", pero que "se olvida" de respaldar la huelga feminista y los paros de dos horas convocados para este 8M y apoyados por "todos los sindicatos, mayoritarios y minoritarios, y las asociaciones feministas".

Amate ha asegurado que, aunque el manifiesto 'Imparables' ha sido consensuado por distintos grupos políticos, entre ellos, IU, su voto ·es libre" y no va "a apoyar ningún manifiesto que no respalde ni los paros ni la huelga feminista convocada para este viernes".

En relación con la celebración del Día Internacional de la Mujer, PSOE y Cs han presentado dos mociones de urgencia al Pleno. Un hecho que Amate, de IU, ha celebrado porque "por fin se han dado cuenta de que el feminismo tiene un gran valor a nivel internacional y, por eso, han decidido apoyar este movimiento".

La moción del PSOE, que ha sido rechazada por los votos en contra del equipo de gobierno del PP, ha pedido "apoyar las movilizaciones del 8M porque sin un feminismo efectivo desde las instituciones no se conseguirá alcanzar la igualdad", ya que "las desigualdades de género afectan a todos, independientemente de su ideología política".

La socialista Rafaela Ortega ha sido la encargada de defender la propuesta, en la que también ha incluido la "actualización del Plan de Igualdad de la Diputación de Almería", para que llegue a todos sus trabajadores e implemente también nuevas "medidas que faciliten la conciliación".

Ortega ha declarado que "el feminismo es feminismo, ni de izquierdas, ni de derechas, no tiene ideario político y trabaja por la igualdad de la mujer", y ha considerado necesario que "además del manifiesto institucional", la Diputación Provincial apoye el aspecto "más reivindicativo" del 8M, reflejado en las movilizaciones sociales convocadas.

Sin embargo, el PP ha votado en contra de la moción alegando que defienden "el manifiesto institucional como una forma de dar a conocer que estamos todos de acuerdo, no solo en este Pleno, sino en todas las diputaciones andaluzas, reconociendo la diversidad y sin entrar a apoyar un ideario político", y que abogan por "la libertad individual" y por "no decirle a ningún colectivo qué debe o no debe hacer" a la hora de no secundar las movilizaciones del viernes.

Fernando Giménez, portavoz del equipo de gobierno, ha aprovechado su intervención para anunciar que "la Comisión de Igualdad en su última reunión pidió que se elaborase el borrador de un Plan de Igualdad para la Diputación de Almería, que ya se ha realizado y se dará a conocer en breve a la comisión".

Sí ha sido aprobada la moción del 8M presentada por Ciudadanos, en este caso, con los votos favorables del PSOE y Cs, y las abstenciones de PP e IU. Los populares se han remitido a la necesidad de "no eclipsar ni ensombrecer" el manifiesto 'Imparables', al ser "una declaración institucional consensuada con todas las diputaciones, en las que están representadas todos los grupos políticos que conforman este Pleno", en la que "se deja a un lado el ideario político"; mientras que IU ha subrayado su abstención ante las propuestas que no apoyen de forma específica la huelga feminista y los paros del 8M.

La propuesta defendida por Roberto Baca, portavoz de Cs, insta "al gobierno de España a trabajar por la plena igualdad de hombres y mujeres" a través de un decálogo de medidas concretas, como "la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, la igual remuneración en trabajos de igual valor, la promoción de la transparencia salarial, la mejora de las políticas de conciliación, el impulso de la universalización y gratuidad de la educación de 0 a 3 años, o la elaboración de un plan contra la violencia sexual", entre otros.

CONVOCATORIA PARA MANTENER LOS CENTROS GUADALINFO

El orden del día del Pleno también ha contemplado la renovación del convenio de colaboración entre la Diputación de Almería y el Consorcio Fernando de los Ríos para el mantenimiento de los Centros Guadalinfo de la provincia en 2019 y 2020. Además, se ha aprobado el gasto derivado de la participación de la institución provincial en este organismo, cifrado en 237.440 euros para ambos ejercicios.

Los grupos políticos se han aliado también para sacar adelante la convocatoria de ayudas a los municipios menores de 20.000 habitantes para la dinamización de los 98 Centros Guadalinfo repartidos por la provincia. Una convocatoria que cuenta con un presupuesto de 572.799 euros para 2019, y una inversión idéntica para 2020, que se repartirá atendiendo criterios poblacionales. La Diputación aporta el 33,33 por ciento de los costes de funcionamiento de estos centros, según el convenio establecido con el Consorcio Fernando de los Ríos.

Así, los 51 centros ubicados en municipios de hasta mil habitantes contarán con una inversión de 237.405 euros por parte de la institución provincial; los municipios de entre 1.001 y 10.000 habitantes, recibirán una inversión de 323.532 euros; y, por último, los ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes contarán con una partida anual de 11.862 euros.

Como novedad, este año se han establecido nuevos sistemas de justificación y abono de las ayudas, que van a facilitar a los ayuntamientos el acceso a la subvención y al dinero recibido, y también se ha englobado en la convocatoria a las Entidades Locales Autónomas, respondiendo a "una aspiración histórica de Fuente Victoria".

OTROS ASUNTOS

El Pleno también ha dado cuenta de la incorporación de María de los Ángeles Morales López como nueva diputada provincial por el PP, tras su toma de posesión el pasado 1 de febrero. Morales López se hará cargo de las relaciones institucionales con las administraciones locales, estando suscritas sus funciones al área de Presidencia y contará con régimen de dedicación exclusiva.

Además, la Corporación también ha aprobado la designación del diputado provincial Francisco García como representante del PSOE en la Comisión Especial de Cuentas, el Instituto Almeriense de Tutela y el Patronato de la UNED, en sustitución de Francisco Joaquín Cortés García, quien dejó su acta de diputado provincial a principios de año.

Por último, se ha aprobado un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para el abono de facturas de servicios y suministros del área de Bienestar Social de la Diputación de Almería, por un importe de 48.094,47 euros.