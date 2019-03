26M.- Adelante reclama una "solución habitacional" para la familia cuyo desalojo ha sido aplazado

Publicado 26/03/2019 14:41:06 CET

El candidato de Adelante Sevilla a las elecciones municipales y portavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense, Daniel González Rojas, ha mostrado este martes su apoyo a la familia desfavorecida que afrontaba su desalojo del piso de la avenida de San Francisco Javier que habita desde hace unos dos años sin contar con título alguno respecto al mismo, toda vez que el lanzamiento judicial ha sido finalmente suspendido.

González Rojas, que ha estado acompañado por otros miembros de la confluencia como Eva Oliva y José Antonio Martínez, y la concejala de Participa Sevilla Cristina Honorato, ha exigido una "solución urgente para esta pareja" y sus tres hijos menores de edad, sobre quienes sigue pesando una orden de lanzamiento tras el aplazamiento que se ha producido finalmente esta mañana, toda vez que a estas personas se les habría asignado una vivienda municipal merced a su situación socioeconómica, pero la misma no les sería entregada hasta mayo al necesitar reformas.

El portavoz municipal de IU, en ese sentido, ha explicado que esta familia sobrevive con el sueldo de Fátima, camarera de piso, que no cobra más de 800 euros al mes, pues Enrique está desempleado desde 2009, situación que los llevó a ocupar el piso en el que viven con sus hijos, propiedad de Buildingcenter, una sociedad de CaixaBank.

"La situación de esta familia es sólo un ejemplo de la emergencia habitacional que sigue habiendo en Sevilla. El Ayuntamiento no puede dar como alternativa unos pocos días en un hostal. Eso no es solución", han denunciado al tiempo que han insistido en que "no es de recibo que la oficina de la vivienda y los servicios sociales se pasen la pelota de los problemas sin dar respuestas hasta que se llega al desahucio. Es inhumano".

CRÍTICAS A ESPADAS

En este sentido, Rojas ha criticado la "falta de compromiso" de Espadas con las personas que lo pasan mal en Sevilla. "Los tres desahucios al día o las más de 11.000 familias que necesitan una vivienda y no la encuentran demuestran que es necesario dar un giro a las políticas que se están aplicando". Por ello, ha mostrado el firme compromiso de Adelante Sevilla, la candidatura municipalista unitaria promovida por Podemos, IU, Participa, Equo, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Alternativa Republicana, para "dar respuestas reales para garantizar el derecho a techo en la ciudad".

En concreto, ha desgranado el candidato número dos, Sevilla necesita recuperar el Parque Social de Vivienda "para que las familias tengan un techo digno". Por ello, ha planteado la importancia de modificar el recientemente aprobado Plan Municipal de Vivienda para garantizar más pisos en alquiler y adaptar el documento a la realidad socioeconómica de los sevillanos, "que están lejos de poder permitirse pagar hipotecas".

Del mismo modo, Adelante Sevilla propone la modificación del PGOU para exigir a las promotoras un porcentaje de casas sociales en los bloques que se levanten y "conseguir así una ciudad capaz de ofrecer alternativas asequibles y adecuadas a todos".