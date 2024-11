Abierta al público en el Alcázar de Sevilla la muestra 'Felipe VI: Una década de la historia de la Corona de España'

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este lunes en los Reales Alcázares la exposición 'Felipe VI: Una década de la historia de la Corona de España', con la que la Diputación de la Grandeza y la Fundación Cultural de la Nobleza Española, en colaboración con el Ayuntamiento, la Real Maestranza de Caballería y el Patronato del Real Alcázar, ponen en valor "la labor institucional" del Rey en el primer decenio de su reinado.

La muestra, patrocinada por Telefónica, repasa, a través de un vídeo documental y de fotografías de gran formato, los acontecimientos más importantes de esta década de reinado de Felipe VI, tanto en los ámbitos nacional e internacional, como en el social, deportivo o cultural.

Los visitantes podrán contemplar más de veinte imágenes de "gran trascendencia institucional", como la proclamación del Rey por las Cortes Generales o la Jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, junto a otras fotografías más familiares, como el último posado de don Felipe y doña Letizia con sus hijas en los jardines del Campo del Moro. La exposición se complementa con una publicación en formato periódico.

Durante la inauguración, Sanz ha estado acompañado del teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Santiago de León y Domecq y de la decana de la Diputación de la Grandeza de España y presidenta de la Fundación Cultural de la Nobleza Española, María Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont.

El alcalde ha manifestado que "no se me ocurre mejor lugar en nuestra ciudad para acoger esta exposición que este Real Alcázar, que no es ni más ni menos, que la casa de Sus Majestades en Sevilla y que como declaró Felipe VI durante su última visita al monumento hace apenas unas semanas; son muchos los recuerdos de la infancia que guarda en este lugar".

La muestra, que se puede ver actualmente en el Palacio Real de Madrid, fue inaugurada por los Reyes el pasado mes de junio. Posteriormente viajó a Granada y Soria, y en los próximos meses se podrá contemplar en otras ciudades como Málaga, Zaragoza, Ciudad Real o La Coruña.

Los académicos de la Historia y de Bellas Artes, Enrique Moradiellos y Publio López Mondéjar, respectivamente, han comisariado la exposición, que cuenta con la colaboración del arquitecto Francisco Bocanegra, responsable de la museografía.