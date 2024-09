Abierto el plazo para concurrir al II premio provincial de ensayo Guiomar de la Diputación de Sevilla

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha convocado la segunda edición del Premio Provincial de Ensayo Guiomar, en Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, un certamen que tiene abierto su plazo de recepción de originales desde el pasado 22 de agosto, por lo que las personas interesadas en concurrir van a contar con dos meses a partir de dicha fecha para poder enviar sus trabajos.

Para poder presentarse al Premio es necesario ser mayor de edad, empadronado en un municipio de la provincia de Sevilla. La obra consistirá en un texto inédito y original, escrito en castellano. No se admitirán trabajos seleccionados o premiados en otros concursos con anterioridad ni admitirán trabajos sujetos a compromiso de edición. Se valorará el contenido del estudio conforme a la finalidad del premio, y en particular la calidad, originalidad del tema y coherencia narrativa; la claridad expositiva y dominio del lenguaje no sexista; la fundamentación utilizada en el trabajo y el título relevante y original.

La cuantía total de los premios asciende a 10.000 euros, 4.000 más que en la edición anterior, siendo en esta ocasión de 4.000 euros el primer premio, 3.500 el segundo y 2.500 el tercero.

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

"En la historia de Sevilla destacan dos mujeres con el nombre de Guiomar", explica la diputada provincial de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes.

"Guiomar Manuel, una mujer adelantada a su tiempo en la turbulenta Baja Edad Media, que dedicó su amplia fortuna a financiar el fomento de obras de carácter civil en beneficio de la ciudadanía, como por ejemplo la conducción de las aguas provenientes de los Caños de Carmona hasta la Cárcel Real. La segunda, es el pseudónimo que utilizó Antonio Machado en referencia a la mujer oculta que compartió el otoño de su vida, Pilar Valderrama, poetisa y animadora del grupo teatral Fantasio y a la que dedicó parte de su legado literario".

"Estas mujeres, en las que se reúnen Ciencia y Literatura, protagonismo y ocultación, son mujeres destacadas unidas al nombre de Sevilla, que no dejan de ser un símbolo de la lucha por la igualdad y del protagonismo difícilmente alcanzado de las mujeres en nuestra historia. Y por eso, lo hemos elegido en la Diputación como marca de un Premio cuyo propósito es muy claro: fomentar el estudio y conocimiento sobre la igualdad de género entre hombres y mujeres", concluye la diputada.

GANADORES DEL I PREMIO GUIOMAR

En la I edición del Premio Guiomar celebrado el año pasado, se otorgó el primer premio a Manuel Juan Iglesias Domínguez, por la obra 'Discurso sobre el origen axiológico de la desigualdad social de las mujeres', un enfoque filosófico de la mujer y las desigualdades que ha enfrentado.

El segundo premio fue para la obra 'La cara oculta de las violencias machistas a nivel mundial', de la autora Sonia Mariscal Maireles, centrado en las violencias machistas.