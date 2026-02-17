Activismo, memoria y el género en espacios urbanos, en la sesión de 'Ellas en la ciudad' de la Universidad de Sevilla

Imagen de recurso acerca de una jornada en el Cicus que profundiza en las realidades de las mujeres en la ciudad. - US

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), a través de su Laboratorio de Investigaciones Contemporáneas (LIC), organiza la tercera sesión de las jornadas 'Ellas en la ciudad: Transformación y Encuentro', inspirada en el documental homónimo de Reyes Gallegos.

La sesión, titulada 'Activismo y género, ciudad y memoria', se celebrará el miércoles 18 de febrero, de 18 a 21 horas, en el Auditorio del Cicus, con entrada libre hasta completar aforo, tal como detalla la US en un comunicado.

En este tercer encuentro se propone una lectura de la ciudad como un escenario de violencia contra disidencias y minorías. De este modo, se abordará la diversidad racial en el entorno urbano mediante el activismo y el modelo asociativo feminista y migrante, y se reflexionará sobre prácticas orientadas a la sanación de memorias y legados.

La jornada dará comienzo a las 18 horas con la ponencia 'Del topless a la peineta. Cuerpo, género y urbanismo en el cruce Málaga-Sevilla', impartida por el investigador y activista Héctor de la Rosa. La ponencia analiza la representación del cuerpo femenino en los espacios urbanos de Málaga y Sevilla, examinando cómo la estatuaria pública, las imágenes devocionales y las representaciones folclóricas han funcionado históricamente como símbolos de la ciudad y sus identidades.

A las 19 horas, se desarrollará la mesa redonda 'Derecho a la ciudad: asociacionismo e interculturalidad', moderada por la periodista y escritora María Iglesias, que contará con la participación de integrantes de organizaciones feministas, migrantes y de promoción de la interculturalidad.

La sesión concluirá a las 20 horas con el taller 'A(bordando) resistencias: diálogo antirracista', dirigido por la artista Carla Hayes en colaboración con Back to the Roots. Los asistentes al taller aprenderán la técnica del bordado con rafia, una fibra natural que actúa como puente hacia la herencia africana. Mientras se desarrolla la práctica manual, Hayes guiará una reflexión crítica sobre el racismo estructural y las estrategias de resistencia cultural.

Además, durante la mañana, a partir de las 10 horas, se llevará a cabo una actividad paralela, el taller formativo 'Serva la Barí', dirigido por Amuradi, la Asociación de Mujeres Universitarias Romí Andaluzas para la Defensa de sus Intereses. Este taller profundiza en los valores, la historia y la espiritualidad del pueblo gitano, complementándose con un recorrido por espacios emblemáticos de su memoria en Sevilla.