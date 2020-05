Adelante exige a Aguirre dar "la cara y explicaciones" por la dimisión del gerente del Hospital Macarena de Sevilla

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha instado este miércoles al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP-A), a que, "como mínimo, dé la cara" y "explicaciones políticamente" sobre la dimisión del director gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Francisco Merino, en plena investigación abierta desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los casos de contagios de coronavirus entre personal sanitario que se han registrado en dicho centro.

En una rueda de prensa no presencial, la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha aseverado que lo que ha ocurrido en el Hospital Macarena es "muy grave", y el consejero de Salud "no se puede inhibir ante una situación como ésta" ni "quedarse tan pancho planteando" que el gerente "ha dimitido por razones personales".

Ha agregado que a Adelante "no le sirve" únicamente el "cortar la cabeza" del gerente del Hospital Virgen Macarena por un asunto en el que se ponía en juego "la salud pública de pacientes y personal sanitario", y en esa línea ha considerado que la justificación de "razones personales" para explicar la dimisión de Francisco Merino "no puede tapar la verdadera responsabilidad del gerente, que no es otra que la del SAS", según ha aseverado.

Aguilera ha criticado que ni el Servicio Andaluz de Salud ni el consejero Jesús Aguirre "escucharon a los profesionales de la sanidad, a los sindicatos que les representan, ni tampoco a Adelante cuando el 25 de marzo" pasado "denunciaba" lo que estaba ocurriendo en dicho hospital sevillano, "una situación que ha derivado en más contagios y en una situación de verdadero riesgo sanitario para muchas personas", según ha alertado.

Y es que, según ha abundado, en el Hospital Macarena había "profesionales que manifestaban síntomas de poder tener el coronavirus y no eran aislados", y "el gerente les indicaba que no utilizaran mascarillas para no alarmar" a los pacientes.

La portavoz de Adelante ha criticado además que esto se haya producido a la vez que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), "en vez de estar afanado en dar soluciones frente a la pandemia, se dedica a la propaganda" y está "permanentemente instalado en la confrontación", y ha concluido insistiendo en solicitar que desde la Consejería de Salud y Familias y el SAS "asuman su mal hacer en la gestión del coronavirus".