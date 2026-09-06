Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acomete medidas para el control y prevención del avispón oriental

Labores de control y prevención del avispón oriental en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) está llevando a cabo medidas para el control y prevención del avispón oriental ante la presencia de este insecto en parques y puntos del casco urbano. Ante la "ausencia de un protocolo de actuación" por parte de la Junta, Alcalá de Guadaíra ha tomado la iniciativa a través de la Delegación Municipal de Hábitat Urbano para "poner a raya esta especie invasora en el municipio".

Según ha precisado el Consistorio alcalareño en una nota, han solicitado a la Junta que, con carácter urgente, se marque un protocolo de intervención ante la presencia de la 'vespa orientalis' (avispón oriental) en parques y entornos urbanos. En tal sentido, el Ayuntamiento pide un procedimiento para la comunicación y validación de avistamientos y nidos del insecto en zonas residenciales y espacios de concurrencia pública.

Por su parte, el delegado municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, ha reclamado un listado de focos comunicados a los sistemas autonómicos de seguimiento, vigilancia y cartografía de especies exóticas invasoras. Para el delegado municipal es el Gobierno autonómico el que "tiene que determinar la necesidad de intervención, clafiicar las competencias entre administraciones y propietarios de viviendas, procedimientos de actuación y demás medidas de seguridad y control".

A la espera de respuesta por parte de la Administración autonómica, Alcalá "ha dado un paso al frente para mantener a raya este insecto con una primera batería de medidas de detección y control en parques y puntos del casco urbano".

También se desinsectado en colegios, protocolo habitual que se aplica en toda la red de centros antes del inicio del curso escolar. Así, una empresa especializada está actuando a instancias del Ayuntamiento en aquellas zonas en las que se ha localizado la presencia del insecto, "dando cuenta al vecindario de cada entorno de las intervenciones en curso".