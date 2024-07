Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aplaude el "esfuerzo" de las empresas del municipio para "avanzar" en sostenibilidad

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, en la empresa Reciclados La Red by Veolia, especializada en el reciclaje de plásticos.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, en la empresa Reciclados La Red by Veolia, especializada en el reciclaje de plásticos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha valorado el "esfuerzo" de las empresas alcalareñas por impulsar nuevas técnicas y procesos para "avanzar" en sostenibilidad. Así lo ha referido tras una visita a las instalaciones de Reciclados La Red by Veolia, "líder" en el sector del reciclaje de plásticos. Ubicada en Alcalá de Guadaíra, es "un ejemplo impulsor de esta tendencia para el sector empresarial: una empresa fuerte, con objetivos claros y una importante aportación para la economía y creación de empleo en la zona".

Durante la visita, Ana Isabel Jiménez recorrió las diferentes instalaciones que tiene Reciclados La Red by Veolia en Alcalá de Guadaíra, donde Carmelo Justo, director de desarrollo de negocios de la empresa, le explicó el proceso de reciclaje de plástico desde que llega como un residuo sin valor hasta que sale como un material nuevo y de alta calidad listo para la fabricación de diferentes productos. También fue testigo de los recientes proyectos que se están llevando a cabo por la compañía, como la introducción de tres nuevos silos que han aumentado significativamente la capacidad de homogeneización de la granza, según la información recogida por el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Este desarrollo es parte del "compromiso continuo" de La Red by Veolia con la calidad y la satisfacción del cliente, asegurando que cada lote de material reciclado cumple con "rigurosos parámetros de densidad, fluidez y humedad". "Queremos destacar la inversión tecnológica que La Red by Veolia ha aplicado para mejorar sus procesos. Estas mejoras no solo están en línea con las exigencias de nuestros socios comerciales, sino que también refuerzan nuestro compromiso con prácticas sostenibles y responsables," ha declarado Carmelo Justo.

Reciclados La Red by Veolia está "a la vanguardia" en la implementación de sistemas que aseguran la trazabilidad y calidad del material reciclado, cumpliendo con la norma UNE 15343 y el Sistema Integrado de Gestión de Ecoembes. Además, destaca el innovador proyecto de economía circular que implica la recuperación y transporte de residuos plásticos de polietileno de baja densidad (PEBD) desde una gran empresa de distribución. "Esta iniciativa no sólo reduce el impacto ambiental, sino que también impulsa la reutilización de materiales en la producción de bolsas de compra para las mismas tiendas del cliente, cerrando el ciclo de uso del plástico", ha remarcado el Consistorio en su comunicado.

"La consolidación de ciclos de economía circular como este no so o es importante para nuestra comunidad, sino que también establece un modelo a seguir en gestión ambientalmente responsable", ha ñadido Felipe Pardo, director de Operaciones de La Red by Veolia, quién también estuvo presente en la visita.