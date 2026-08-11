Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ofrece dos espectáculos nocturnos en Parque del Dragón y La Harinera el 11 y 12 de agosto

El delegado de Turismo y Cultura de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, presentando la décima edición de Noctaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La programación cultural de Noctaíra continúa esta semana con dos nuevas propuestas escénicas que combinan teatro y circo y que invitan a disfrutar de la cultura al aire libre durante las noches de agosto en Alcalá de Guadaíra. La primera cita será este martes 11 de agosto a las 22,00 horas en el Parque del Dragón, donde tendrá lugar la ruta teatralizada 'Buscando a Oz', una propuesta que "llevará al público a adentrarse en una historia llena de imaginación y personajes a través de un recorrido teatralizado por el espacio".

Tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, la programación continuará el miércoles 12 de agosto a las 22,00 horas en La Harinera con el espectáculo de circo titulado 'Invisible y todas las demás'.

Se trata, según han destacado, de una puesta en escena que "amplía la oferta de Noctaíra y acerca al público las artes circenses en un entorno diferente y al aire libre". Con estas dos citas, Noctaíra 2026 refuerza su programación cultural diversa con disciplinas escénicas en espacios ideales ofreciendo alternativas de ocio cultural para las noches de verano y "que están teniendo una gran acogida por parte del público".

Con cerca de medio centenar de actividades distribuidas entre julio y septiembre, Noctaíra celebra en 2026 su décimo aniversario bajo el lema '10 años iluminando las noches de Alcalá', "consolidándose como uno de los programas culturales de verano más completos y participativos de Andalucía".