Alcalá (Sevilla) atrae dos proyectos empresariales en el Parque Venta La Liebre con más de 120 empleos previstos

La alcaldesa y el delegado de Urbanismo, en el Parque Empresarial Venta La Liebre - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, junto con el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora y el delegado de Desarrollo Económico, Pablo Chain, han visitado los terrenos en el Parque Empresarial Venta la Libre donde se implantarán dos grandes proyectos logísticos y empresariales como son Redur y el Grupo Textil Alés, junto con los responsables de ambas iniciativas.

La compañía Redur tendrá unas instalaciones de 6350 m2 con 30 muelles para vehículos pesados y 60 para vehículos ligeros. Estará equipada con un clasificador de paquetería con capacidad de 3.000 paquetes/hora y zona climatizada 15-25º para clasificación de medicamentos en temperatura controlada. Además de 200Kw de instalación fotovoltaica + 200Kwh de capacidad de acumulación por baterías, y una creación de 50 empleos.

Por su parte, el Grupo Textil Alés, especializado en ropa de trabajo, construirá una nave de 6.500 metros cuadrados, con la estimación de una creación de empleo tanto directos como indirectos de 80 personas. Ana Isabel Jiménez, ha destacado que "estas operaciones demuestran que en Alcalá de Guadaíra disponemos de suelo finalista para conseguir oportunidades de inversión para poder desarrollar proyectos innovadores, operativos, de alta calidad y de impacto positivo en el medioambiente".

Asimismo, ha expresado que "Alcalá de Guadaíra está desarrollando un nuevo planeamiento urbanístico para ofrecer nuevas ubicaciones estratégicas para desarrollos empresariales y logísticos con accesos directos a la SE-30, SE-40 y A-92, y a la zona del tranvía que convierten el espacio en un sitio idóneo para albergar grandes centros de distribución y logística que atraerá a nuevas empresas.

"Nuestra ciudad se encuentra en la conexión entre los tres grandes polos poblaciones y empresariales de Andalucía, como son Sevilla, Málaga y Granada. Contamos con ámbitos de expansión para atraer importantes empresas del sector de la logística y la distribución", ha añadido la regidora.

De su lado, Mora ha explicado que "desde la delegación de Urbanismo, se está trabajando para completar la reurbanización de este Parque Empresarial con una ayuda destinada a su Entidad Urbanística de Conservación para su puesta en valor y recualificación".