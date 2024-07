El alcalde de Guillena (Sevilla) reclama "más y mejores autobuses" ante el Consorcio de Transportes y la concesionaria

GUILLENA (SEVILLA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, y el concejal de Movilidad y Transporte Público, Manuel Vázquez, han mantenido una reunión con la Gerencia del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla y con la empresa Autocares Paulino, operadora de las líneas de autobús en el municipio, con el propósito de "volver a poner sobre la mesa la reivindicación de una oferta de más servicios de autobuses para nuestro pueblo por parte de la Junta".

En ese encuentro, ambos ediles pudieron trasladar a la empresa "las quejas de los usuarios por el estado de algunos de los vehículos", explica el alcalde en una nota de prensa. "En esa reunión remarcamos la necesidad urgente de realizar una nueva licitación del servicio", añade Medina.

En opinión del regidor, "entendemos que los operadores de transporte vienen prestando los servicios marcados en el contrato que se licitó para diez años hace ya casi 20. Cumplen con una situación en precario y vencida, por lo que todo pasa por una nueva licitación, que establezca los servicios mínimos que demandamos y que le permita a la empresa adjudicataria invertir en nuevos vehículos con un margen temporal cierto".

"Una licitación que se alarga, de la que llevamos oyendo hablar y esperando mucho tiempo. Que se esperaba para antes del verano y que aún no ha llegado", ha añadido el regidor guillenero, al tiempo que ha anunciado que el Ayuntamiento está dispuesto "a incrementar su aportación al Consorcio de manera voluntaria y financiar nuevos horarios y servicios a pesar de no ser su competencia".

No en vano, "lo hemos previsto en nuestro presupuesto municipal de este 2024, y hemos tenido la oportunidad de ponerlo sobre la mesa con todos las partes involucradas en este asunto". Sin embargo, Medina no se ha mostrado optimista al respecto. "Todo apunta a que no se podrá atender nuestra petición, ni pagándola. Esperamos a la vuelta de las vacaciones una respuesta tras el estudio y posible reorganización", ha concluido el alcalde.