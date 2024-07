El alcalde de Los Palacios (Sevilla) acusa a la consejera de Empleo de no invitarle a la visita a la oficina del SAE

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle (IP-IU), ha remitido una carta a la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, trasladándole "su profunda decepción y malestar" por "la visita realizada EL miércoles" por la propia consejera y una amplia delegación de autoridades a la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Los Palacios y Villafranca, "sin ni siquiera tener la cortesía de invitar al Ayuntamiento".

Valle muestra a través del documento una "decepción profunda porque su comportamiento no se corresponde con la cordialidad institucional que debe presidir la relación entre instituciones, que no deben utilizarse para un uso partidista como, desafortunadamente, viene haciendo el Gobierno del Partido Popular de forma preocupante en Los Palacios y Villafranca. Porque no es la primera vez ni es la única Consejería que mantiene esta actitud", expresa.

Insiste también en que este comportamiento "es inapropiado para la máxima responsable de una Consejería del Gobierno andaluz, porque no sólo falta el respeto al pueblo de Los Palacios y Villafranca y a sus representantes, sino porque además visitan un edificio que no es suyo sino que es de titularidad municipal, ya que las oficinas donde actualmente está situado el SAE pertenecen al Ayuntamiento y están cedidas de forma gratuita al SAE, precisamente dentro del espíritu de cooperación que el Ayuntamiento que presido sí mantiene con la Junta de Andalucía".

El alcalde concluye el escrito, indicando que "el camino de la confrontación, la deslealtad y la falta de respeto no es lo que necesitan ni la ciudadanía ni las administraciones públicas, que nos debemos centrar en cooperar para la defensa del interés general. Ahí es donde me encontrará siempre como Alcalde, eso sí, defendiendo el mayor respeto hacia el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca".