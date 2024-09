Los alumnos de Sevilla (US) avisan del "riesgo" de perder becas si se "recorta" el "derecho" a la evaluación continua

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha avisado este martes al Rectorado de la US que "no aceptaremos un Estatuto donde los derechos del estudiantado se recorten y además (estos) dependan de unas condiciones indeterminadas que sólo buscan mecanismos para que puedan saltarse nuestros derechos", en alusión al último comunicado de la institución académica en el que aclaraba que el anteproyecto de nuevo Estatuto, aprobado el pasado 25 de julio, en relación con la evaluación continua, "no la ha suprimido en absoluto; al contrario, el texto defiende e impulsa el desarrollo de la evaluación continua". En este sentido, alertan del "riesgo" de perder becas.

En una nota publicada por el Cadus en sus redes sociales consultado por Europa Press, el Consejo argumenta que "favorecer" el sistema de evaluación continua --como se dice "literalmente" en el primer punto del artículo 69-- "es un término jurídico indeterminado; no implica una obligación ni ninguna garantía de que tengan que realizarla. Es decir, nuestro derecho no está garantizado y existirán unas condiciones para poder no realizarlo".

Los representantes de los estudiantes alegan que "el derecho de aprobar antes del examen final" es "uno de los más relevantes", por lo que "la no obligatoriedad de este derecho y por ende el no cumplimiento, lo que resulta en menos oportunidades de aprobar ya que se remitiría a una única prueba final", provocaría, a juicio del Cadus, "un mayor riesgo de perder becas y ayudas para el estudio", además de "aumentar las tasas de matriculación por segundas o sucesivas matrículas".

En una nota informativa publicada en la página web de la US, la institución académica apuntaba que el anteproyecto de Estatuto aprobado el pasado 25 de julio "es el primer texto que se ha difundido a la comunidad universitaria y que podrá ser modificado por la Comisión de Proyectos Normativos tras la valoración de las aportaciones que se realicen hasta el próximo 13 de septiembre para transformarlo si así lo aprueba la Comisión en el proyecto de Estatuto"

"A partir de ahí --continúa la US--, el proyecto, en su nueva versión, iniciará su tramitación ante el Claustro, un proceso en el que se contempla trámite de enmiendas, debate y votación de las enmiendas y, finalmente, del texto definitivo en el pleno de este órgano. Por consiguiente, el actual texto es susceptible de cambios y de mejoras a lo largo de todo el procedimiento".

Por ello, la US ha vuelto a animar a toda la comunidad universitaria a "realizar cuantas aportaciones considere oportunas en el período abierto hasta el próximo día 13 de septiembre para mejorar, aclarar o matizar tanto este apartado como el resto del actual anteproyecto. Nos encontramos en un proceso trascendente que debemos utilizar para una construcción colectiva que alcance, al final, el máximo consenso".