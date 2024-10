Amigos del Museo de Sevilla considera la opción de Monsalves como "la más lógica" para ampliar Bellas Artes

La asociación, creada hace 40 años, anhela el proyecto "sea donde sea"

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Amigos del Museo del Bellas Artes considera la opción del Palacio de Monsalves, que da a la céntrica calle Alfonso XII, como "la más lógica" para ampliar la pinacoteca, "tanto por el edificio en sí como por su cercanía".

No obstante, desde este colectivo se insiste en la idea de que no han sido convocados por las administraciones para abordar esta cuestión, por lo que "no tendríamos nada que decir al respecto". En este sentido, "estaremos encantados, sea donde sea, siempre en beneficio de la ciudad".

Así lo expresa el presidente de la citada asociación, Luis Parra, en declaraciones a Europa Press. "El proyecto de ampliación parece que se está reactivando y, si bien no somos una entidad que deba emitir un dictamen vinculante, Monsalves sería un sitio magnífico".

De este modo, si finalmente la opción del antiguo palacio es la elegida, desde la asociación Amigos del Museo --que cuenta con 500 socios y es la segunda más grande en España de esta naturaleza-- apuestan por ubicar allí "las colecciones más vanguardistas".

La antigua biblioteca de Alfonso XII también está incluida en el proyecto de ampliación del Bellas Artes. En dicho inmueble, se realizan tareas periódicas de mantenimiento, como indican fuentes de la Consejería de Cultura. Arturo Bernal, anterior responsable de este departamento --ahora en manos de Patricia del Pozo-- manifestó hace unos meses que Monsalves era el "emplazamiento previsto" y que el inmueble, al margen de varias zonas expositivas, podría albergar "áreas administrativas y de investigación".

En 2005, la Consejería, entonces en manos de la socialista Rosa Torres, ya señalaba el Palacio de Monsalves como una de las opciones con más fuerza en lo concerniente a la ampliación del Bellas Artes. Según un informe elaborado al efecto por encargo de este departamento, "además de razones de idoneidad patrimonial, ofrece argumentos de peso en cuanto a capacidad y estructura previa".

En el documento, no exento de planimetría, se recogía una propuesta de zonificación por áreas funcionales, con 1.900m2 destinados a exposiciones permanentes y 964m2 a temporales --con 500m2 reservados a almacenes--, distribuidos a lo largo de las dos plantas, y una tercera a modo de torreón, de las que consta el edificio, con una fachada principal, orientada a la calle del mismo nombre, de gran riqueza ornamental.

Asimismo, el informe propone que ese nuevo espacio asumiría fondos de los siglos XIX y XX --en línea con la opinión de la asociación Amigos del Museo de Bellas Artes-- y "el grueso de los servicios internos".