Antonio Muñoz apoya a Espadas como líder del PSOE-A y candidato en 2026: "Hay que dejar que maduren los proyectos"

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha manifestado este lunes públicamente su apoyo al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para continuar en esa responsabilidad y repetir como candidato socialista a la Junta de Andalucía en los próximos comicios autonómicos, previstos para el año 2026.

Así lo ha trasladado el también exalcalde de Sevilla durante su participación en un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol en el que ha sido presentado por el presidente de la Diputación provincial y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, y al que ha asistido el propio Juan Espadas.

En un contexto marcado por el XV Congreso Regional que el PSOE andaluz celebrará en febrero en Armilla (Granada), y para el que Espadas ya ha anunciado su intención de repetir candidatura para ser reelegido como secretario general de los socialistas andaluces, Antonio Muñoz ha defendido la labor como jefe de la oposición al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno de quien fue su predecesor en la Alcaldía de Sevilla.

Antonio Muñoz ha subrayado que Juan Espadas y él se conocen desde "la época de la Agencia de Medio Ambiente" de la Junta de Andalucía, en la que ambos coincidieron en la etapa de Manuel Chaves como presidente del Gobierno andaluz, y ha indicado que mantiene con el actual secretario general del PSOE-A "una relación de amistad entrañable".

"Yo de Juan Espadas no puedo hablar mal", ha asegurado Antonio Muñoz, que ha descrito así al secretario general del PSOE-A como "una persona rigurosa, trabajadora", que está realizando "un trabajo serio, junto con el resto del grupo parlamentario" socialista en la Cámara andaluza, punto en el que ha apostillado que no le entra "en la cabeza que el deterioro de la sanidad, de la dependencia y de la educación en Andalucía no le vayan a pasar factura en las próximas elecciones" al presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno.

El portavoz municipal socialista ha subrayado así que Juan Espadas "tiene todo mi apoyo en la decisión personal y política que vaya a tomar" en relación a su intención de presentarse para ser reelegido como secretario general del PSOE-A.

A la pregunta de si lo ve también como candidato socialista a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Antonio Muñoz ha respondido que "no podemos estar cambiando a los líderes", y ha advertido de que "en la oposición hace mucho frío".

"Lo digo por experiencia, no es lo mismo (estar en la oposición) que estar gobernando", ha abundado el portavoz municipal, que ha opinado que "hay que dejar que maduren los proyectos y que vayan dando sus frutos", y en ese punto ha sostenido que, "durante una etapa", a Juanma Moreno "ha sido muy difícil hacerle un rasguño político", pero cree que "ya empieza a haber grietas" en el presidente 'popular' de la Junta "fruto de su política, de su acción o inacción", y "parte de esas grietas se debe a la tarea que está haciendo el Grupo Socialista" en el Parlamento, ha sostenido.

A la pregunta de si ve a Juan Espadas preparado para ganar a Juanma Moreno en unas elecciones, Antonio Muñoz ha respondido afirmativamente y se ha preguntado que "por qué no", y al hilo ha animado a revisar "los editoriales" que se publicaban cuando el ahora líder del PSOE-A encabezaba en el Ayuntamiento de Sevilla la oposición al por entonces ejecutivo de Juan Ignacio Zoido (PP), que contaba con "la mayor mayoría absoluta que ha tenido un equipo de gobierno en Sevilla", en el mandato de 2011 a 2015.

"Prácticamente nos tiraban a la papelera diciendo que el Grupo Socialista iba a estar en la oposición durante tres mandatos más. ¿Y qué ocurrió a la siguiente (convocatoria electoral)? Juan Espadas alcalde", ha zanjado Antonio Muñoz su comentario.

JAVIER FERNÁNDEZ: "LOS QUE RESISTEN, GANAN"

Por su parte, el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, ha comentado durante su presentación de Antonio Muñoz, y al recordar que Juan Espadas fichó al actual portavoz municipal para la candidatura socialista de las elecciones locales de 2011, que aquel proyecto, en ese momento --cuando el PP ganó con mayoría absoluta esos comicios-- "no fue de gran éxito".

Pero, a renglón seguido, Javier Fernández ha apostillado que, "como los que resisten, ganan, hicimos un gran trabajo --los socialistas-- durante esos cuatro años, llegó el 2015 y se consiguió el fruto de conseguir la Alcaldía de Sevilla de la mano de Juan Espadas", ha destacado.