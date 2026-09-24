Arranca en Alcalá (Sevilla) el II 'Ciclo de conservación preventiva en el patrimonio de las hermandades'

Preparativos en Alcalá (Sevilla) para el II 'Ciclo de conservación preventiva en el patrimonio de las hermandades' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Alcalá inician mañana el II 'Ciclo de conservación preventiva en el patrimonio de las hermandades' que nace con el objetivo de "ahondar en la importancia de la conservación y puesta en valor de los tesoros de arte religioso de la ciudad como parte del patrimonio identitario local".

Así lo ha destacado el Gobierno local en una nota de prensa, misma vez que ha indicado que este ciclo comienza mañana viernes 25 de septiembre a las 20,00 horas con la conferencia sobre el proceso de restauración del retablo de San Juan Bosco de la Capilla de los Salesianos, a cargo del equipo de restauradores de Alejandro Redondo, Victoria Fernández, José Angel del Valle y Enrique Ruiz, como historiador. El sábado 26 habrá una jornada de puertas abiertas de 10,00 a 12,00 horas con la asistencia del equipo técnico.

El programa de visitas continuará a lo largo de estos meses dando a conocer la restauración de la peana de altar de la Virgen del Águila y las intervenciones sobre las pinturas del Cristo de Burgos y del Cristo de los Desamparados. También se presentarán los trabajos realizados sobre María Magdalena, de Manuel Pineda Calderón; el paso de San Juan Evangelista de Jesús Nazareno; y elementos del retablo de la Inmaculada Concepción de la parroquia de Santiago.

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museo, Christopher Rivas ha destacado que "esta iniciativa es una continuación de las subvenciones municipales para la restauración de bienes muebles patrimoniales de hermandades, entidades o particulares que puso en marcha el Ayuntamiento y que, tras las intervenciones, "merecían ser disfrutadas por el global de la población y cualesquiera interesados, instituciones o hermandades de otros puntos de la geografía como relevantes obras de arte".