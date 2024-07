Asociación de Empresarios de Mairena del Aljarafe (Sevilla) duplica el número de asociados y refuerza posicionamiento

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Mairena del Aljarafe (AEMA) ha experimentado un importante crecimiento en el último año. El presidente de la entidad, Borja Uruñuela, ha explicado que en este tiempo en el que tanto él como su junta directiva han estado trabajando por impulsar el asociacionismo en Mairena del Aljarafe (Sevilla), "hemos conseguido duplicar el número de asociados, hemos estrechado lazos con entidades empresariales, como la CES y la CEA y con el Ayuntamiento".

Algo que se ha sumado a la intensa programación de formación e impulso de sinergias entre los empresarios. "La AEMA representa a los empresarios y defiende sus derechos e intereses, algo especialmente importante en momentos donde sus socios y socias se tienen que enfrentar a nuevos retos como consecuencia de las decisiones políticas que vienen desde Madrid", según han indicado.

Como colofón de esta intensa agenda de trabajo, la asociación empresarial ha celebrado una cena de verano en la Venta El Capricho, en el municipio mairenero, que marca el fin de una temporada llena de logros, en la que se han expuesto los retos para seguir creciendo que se ha marcado la asociación. Uruñuela, ha enfatizado el impulso que se le ha dado al entorno colaborativo, una de las prioridades de la AEMA. "Hemos conseguido crear un espacio donde los empresarios y empresarias se conozcan, se reconozcan y puedan estrechar relaciones para identificar oportunidades", ha dicho.

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación, Margarita Rincón López, ha compartido su entusiasmo destacando que "ha sido interesante e ilusionante. Teníamos muchas ganas de ver cómo iba a funcionar el proyecto y estamos muy contentos con el resultado. Se han unido nuevos socios y cada uno aporta algo que enriquece a todos". En esta misma línea, José Luis González Garrido, vocal de Asuntos Institucionales, describió este primer año como "empezar un proyecto nuevo de cero, llenos de ilusión y energía".

Siguiendo con los miembros de la Junta Directiva, Luis Javier Feo, secretario de la AEMA, ha destacado la importancia de que se haya duplicado el número de socios en el último año, "un éxito, pero también una gran responsabilidad", ha indicado. Mientras que Maite Naranjo, vocal de crecimiento, ha señalado que cada vez hay más empresarios de diferentes sectores, "un hecho que refuerza las sinergias en los encuentros empresariales". A modo de resumen, Mariló Ojeda Castillo, responsable de Organización de Eventos, ha resaltado la reactivación de la asociación, asegurando que "hemos cumplido con el objetivo de animar a los empresarios a que se apunten y participen".

Desde la perspectiva de los socios, José Martínez Barea ha destacado la de los integrantes de la AEMA a colaborar: "Todos estamos abiertos a conocernos, a saber más de nuestros negocios y a ayudarnos unos a otros. He tenido clientes a través de la interacción con ellos".

Julia Rus, que lleva casi un año en la AEMA, ha expresado su satisfacción con la asociación, admitiendo que "buscaba un organismo en el que me sintiera cómoda, me relacionara con empresarios y pudiera crecer como empresaria, y por fin la he encontrado". La Cena de Verano de la AEMA no solo celebró los éxitos alcanzados, también reforzó el compromiso de la asociación con el crecimiento y la colaboración entre empresarios, preparando el camino para un nuevo año lleno de oportunidades, desafíos y sinergias.