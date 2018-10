AUGC advierte de que los 61 nuevos guardias civiles "no compensa la escasez de la plantilla" en Sevilla

Publicado 31/07/2018 11:07:24 CET

SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido de que la llegada de 61 nuevos agentes eventuales a la Comandancia de Sevilla a finales de junio, que realizarán en la provincia su periodo de un año de prácticas, supone "un pequeño alivio para algunas unidades", pero es "una cuestión temporal", y para aquellas que necesitan un importante refuerzo "no constituyen una solución de sus problemas de plantilla" sino, en algunos casos, "un problema añadido, pues estos compañeros no pueden realizar servicio de patrulla si no van con un guardia profesional".

En un comunicado, la asociación informa de que, desde finales de 2011, dicha comandancia ha ido perdiendo personal y, actualmente, llega a tener menos de 500 efectivos de aquel catálogo inicial, pues de situarse en cerca de 3.000 agentes, incluyendo personal de reserva colocado, han pasado a menos de 2.400 efectivos en los últimos siete años.

Así las cosas, la AUGC ha denunciado con reiteración "la perentoria necesidad de un aumento de plantilla gradual para toda la provincia" que, a juicio de la asociación, "no debería ser nunca inferior a los 400 agentes en servicio activo para poder prestar un servicio adecuado" a las necesidades específicas que tienen.

Por ello, afirma que la falta de personal condiciona "el servicio al ciudadano, que encuentra puestos cerrados o no es atendido a tiempo por la patrulla, que tarda en llegar al punto al que ha sido llamada al tener que cubrir demarcaciones de varios puestos". Pero, además, esta falta de personal consideran que afecta también "a servicios específicos como el de Viogen u otras especialidades que la Dirección General de la Guardia Civil se niega a abordar".

Así, proponen "la reorganización y supresión de unidades" como método para intentar paliar "esa escasez de plantilla", así como "la creación de bolsas de trabajo con el pago adecuado de horas extraordinarias", mientras se solventan problemas de falta de efectivos.

La asociación lamenta que el pasado mes de mayo se perdiera "una importante oportunidad para remediar esta carencia, cuando solo se publicaron 2.030 plazas de guardias civiles para toda España, un número claramente insuficiente para compensar la pérdida de efectivos que se ha producido durante los últimos años en todo el país".